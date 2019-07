De afdeling social media bij Red Bull Racing verzint keer op keer weer dingen om het publiek te vermaken. Zo maakte het team in de zomer van 2018 een grote rondreis door de Verenigde Staten. Recent was het team in Zuid-Afrika aanwezig voor een demonstratie, waarbij voormalig coureur David Coulthard ingezet werd. Na afloop van die demonstratie werd er ook weer een video opgenomen, waarbij Coulthard het deze keer in een soort straatrace opneemt tegen een taxibusje.