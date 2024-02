Coulthard onthult: "Geen verrassingen bij RB20"

Het team van Red Bull Racing geldt nu al als de grote titelfavoriet voor het aankomende seizoen. De Oostenrijkse renstal was extreem dominant in de voorgaande seizoenen. De nieuwe RB20 oogde direct snel en volgens David Coulthard waren er geen rare dingen.

Red Bull voerde vorige week op het circuit van Silverstone hun shakedown uit. Max Verstappen en Sergio Perez kregen hier de kans om voor het eerst meters te maken in de nieuwe RB20. Ook voormalig Formule 1-coureur David Coulthard was hierbij aanwezig. De Schot nam plaats in een oudere Red Bull-bolide voor een aantal promotievideo's. Hij had daarna ook een prominente rol in de launchshow van Red Bull.

Coulthard geeft aan dat hij geen gekke dingen heeft vernomen tijdens deze dagen. De Schot weet echter nog niet op Red Bull weer de snelste ploeg zal zijn. Hij legt zijn bevindingen uit aan F1.com: "De coureurs hebben mij verteld dat de wagen functioneert zoals je mag verwachten in deze omstandigheden. Er waren geen verrassingen. Ik denk dat de technische afdeling blij was met de data die ze ontvingen van de cooling en de load sensors. Je kan wel zeggen dat de auto goed aanvoelde tijdens de shakedown, maar het draait er vooral om dat alles goed gaat bij de kwalificatie en de race in Bahrein."