Waarschuwing voor Hamilton: "Leclerc wordt zijn grootste uitdaging"

Het is geen geheim meer dat Lewis Hamilton per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wordt daar de teamgenoot van Charles Leclerc. David Coulthard heeft er veel zin in en hij stelt dat dit de grootste uitdaging uit de loopbaan van Hamilton gaat worden.

Hamilton zorgde vorige week voor een schok in de Formule 1-wereld. Hij maakte bekend dat hij Mercedes na elf jaar gaat verlaten en dat hij per 2025 voor Ferrari gaat rijden. De Scuderia heeft in het diepste geheim een deal gesloten met Hamilton en dat gaat ten koste van Carlos Sainz. De Spanjaard moet op zoek gaan naar een nieuwe werkgever en Charles Leclerc krijgt te maken met een zeer sterke nieuwe teamgenoot.

Oud-coureur David Coulthard denkt juist dat dit vooral andersom geldt. De Schot waarschuwt Hamilton voor de strijd met Leclerc. In zijn podcast 'Formula for Success spreekt Coulthard zich uit: "Ik denk dat Lewis één van zijn grootste uitdagers gaat tegenkomen in de persoon van Charles Leclerc. Charles is een jonge, briljante en razendsnelle coureur. Ja, hij heeft niet de wereldtitels en de ervaring van Lewis, maar ik denk dat hij een wereldkampioen in wording is. Dus dit wordt misschien wel de grootste uitdaging die Lewis tot nu toe heeft gehad."