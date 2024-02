Coulthard ergert zich aan geruchten rondom Horner

Het is vandaag een belangrijke dag voor Christian Horner. De Britse Red Bull Racing-teambaas gaat vandaag in gesprek met de externe advocaat vanwege het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. David Coulthard is benieuwd wat er gaat gebeuren, maar hij ergert zich ook aan alle reacties.

Begin deze week ging er een schokgolf door de Formule 1. Tegenover De Telegraaf en F1-Insider bevestigde Red Bull dat ze bezig zijn met een extern onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Wat de teambaas zou hebben gedaan, is momenteel onduidelijk. Red Bull wil er niets over zeggen, maar Horner mag zijn werkzaamheden nog wel blijven uitvoeren. Men hoopt snel met meer duidelijkheid te komen over Horners toekomst.

Het gaat al de hele week over de mogelijke gevolgen voor Horner. Of hij wordt ontslagen of wordt weggestuurd, is dus hoogstens onduidelijk. Oud-coureur David Coulthard heeft zich geërgerd aan alle geruchten. In zijn podcast 'Formula for Success' spreekt Coulthard zich uit: "Ik heb allerlei overtrokken reacties gezien, ook op sociale media, van mensen die roepen dat Christian moet opstoppen of zeggen dat hij moet worden geschorst. Zoals altijd verdient iedereen de kans om zichzelf te verdedigen. Ik geloof dat dit bij Christian op vrijdag gaat gebeuren. Ik weet er niets over, misschien krijgen we volgende week meer duidelijkheid."