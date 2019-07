Hobbelige asfaltlaag Silverstone voor aanvang Britse GP vervangen

Silverstone is na afloop van de race in 2018 voorzien van een nieuwe asfaltlaag, nadat er vorig jaar klachten waren over het bijzonder hobbelige asfalt op het Britse circuit.

Ook voorafgaand aan de Britse Grand Prix van 2018 werd Silverstone opnieuw geasfalteerd, maar de reacties op die nieuwe laag asfalt waren verre van positief. Het circuit werd door Lewis Hamilton het hobbeligste circuit ooit genoemd door de nieuwe asfaltlaag. Na de trainingen op de vrijdag klaagde de vijfvoudig wereldkampioen ook dat 'de mensen die ze ingehuurd hebben het slechtste werk ooit gedaan hebben'.

Er waren echter meer problemen met het asfalt. Niet alleen waren er te veel hobbels, maar ook de drainage op het circuit bleek niet aan de hoogste standaarden te voldoen. Dat werd het pijnlijkste duidelijk tijdens de MotoGP-race die gepland stond op het circuit, want door de aanhoudende regen was het niet mogelijk om de race doorgang te laten vinden. Ook dat probleem is aangepakt.

Werkzaamheden tijdens GP Oostenrijk nog bezig

Ten tijde van de Oostenrijkse Grand Prix werd het circuit nog afgerond, zo vertelde wedstrijdleider Michael Masi. Hij vertelde ook dat het werk aan het circuit 'voldoet aan de hoogste standaarden'. "Een aantal mensen uit ons team van de FIA zijn er recentelijk geweest om te kijken naar het niveau van de werkzaamheden."

"Van wat ik op de foto's heb kunnen zien is dat het allemaal gebeurt volgens een zeer, zeer hoge standaard. De manager van het circuit zei dat er drie keer opnieuw geasfalteerd is in de 30 jaar dat hij er werkt, waarvan de laatste twee keer zeer recent. Hij hoopt dat het niet meer nodig is in de rest van de periode dat hij er nog werkt."