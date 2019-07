Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Oostenrijk, dag 4

Zondag 7.00 uur

Standaard tijd voor dit weekend om wakker te worden. Ik voltooi wat formaliteiten en pak in voordat ik uitcheck. Terwijl ik dat doe, gaan mijn gedachten naar de verschillende soorten en standaarden voor accommodaties die we hebben tijdens het seizoen: van simpele B&B's zoals deze, via budgethotels tot drie- of viersterrenaccommodaties, waar promotors deals hebben gesloten met lokale hotels.

Hoewel een of twee journalisten (naar verluid) kosten besparen door in auto's te slapen, heb ik minimale standaarden - maar ik geef toe dat ik in het begin van mijn carrière ook gekampeerd heb.

8.00 uur

Naar het circuit: ik moet er vroeg zijn voor het opnemen van een podcast - die dinsdag uitgezonden wordt - en ontbijt met collega's bij Ferrari, dus ik calculeer wat files in. Die zijn er echter niet, want ik red het zonder te hoeven stoppen.

9.00 uur

Onder het genot van continentaal eten in de rode hospitality unit - fruit, yoghurt, taartjes en thee - hebben we het over de rijdersmarkt, terwijl er gefluisterd wordt dat er vanavond een top is tussen Red Bull en Honda. Daar wordt gesproken over het doorgaan van de deelname van laatstgenoemde in de Formule 1 na 2020. Later komen er verschillende berichten naar buiten: de ene zegt dat het een cruciale top is; anderen dat het een vriendschappelijk diner is...

We horen ook dat de Oostenrijkse promotors 100.000 rode 'Danke Niki'-caps hebben laten produceren, eentje voor iedere fan. Een mooie rode touch met typische doordachtheid van Red Bull. Het zou een mooie toevoeging zijn aan de platte cap die ik vorige week van Jackie Stewart in Frankrijk kreeg, dus ik ga (met succes) achter een petje aan.

De petjes die de organisatie van de Oostenrijkse Grand Prix heeft laten maken ter nagedachtenis aan Niki Lauda#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/qvevOjkimk — GPToday.net (@GPToday_NL) July 1, 2019

10.00 uur

Ik start mijn ronden door de paddock, pratend met hooggeplaatste teamleden. Het lijkt erop dat de meeste gesprekken over coureurs plaatsvinden tijdens de zomerstop, die over vier weken begint. Het raadsel voor coureurs zal zijn om zich voor langer dan een jaar te binden, omdat de rangorde in de F1 dramatisch kan veranderen na 2020, zodra het budgetplafond en de herziende reglementen ingaan. Ook kunnen enkele teams vertrekken.

12.00 uur

Naar het media-restaurant voor lunch, waar Marc Surer zich bij mij voegt - voormalig fabriekscoureur van BMW, F2-kampioen in 1979, voormalig F1-coureur en tegenwoordig TV-presentator. Hij zal zijn (Zwitsers gekleurde) helm komend weekend weer gebruiken, vertelt hij terwijl we genieten van gebraden varkenshaas, aardappelen en groenten: hij racet tijdens ondersteunende races van het DTM-weekend op de Norisring in een BMW M1.

Volgens Marc hebben de promotors een veld met historische BMW M1 Procars samengesteld van het type waarin hij en andere F1-coureurs raceten toen de auto's in het voorprogramma van de Formule 1 reden. Helaas heb ik andere verplichtingen.

14.00 uur

Het begin van een geweldige show in de lucht, gedaan met historische vliegtuigen uit de collectie van Red Bull. Deze hebben hun basis in Salzburg, naast het museum-restaurant Hangar 7. Ik heb een aantal keer een bezoek mogen brengen en ik kan absoluut de omweg aambevelen om te kunnen genieten van heerlijk eten en wonderlijke tentoonstellingen als je in het gebied bent. Vroeg reserveren voor het diner is wel essentieel.

14.30 uur

Gezien de hitte van 34 graden, directe zonneschijn en baantemperaturen van 55 graden is het geen verrassing dat de teams partytenten opgezet hebben voor de auto's, coureurs en teamleden. Ik heb het te doen met fans op de open tribunes, maar de aanmoedigingen zijn zo luid en enthousiast uit de tribunes met (vooral oranje geklede) fans dat ik betwijfel of ze iets merken van het verbranden. Het is geweldig om zo'n sfeer te zien tijdens een uitverkochte race op een historisch circuit.

17.00 uur

Ik verwacht dat het een lange dag wordt na de clash tussen Verstappen en Leclerc. Eerst ga ik naar de mixed zone, waar alle coureurs zich na de race melden. Een van mijn slachtoffers is Robert Kubica, die ik vraag of hij hemzelf op deze manier nog door ziet gaan, nadat hij drie keer op een ronde gezet is door de leiders en een keer door zijn teamgenoot. "Een stomme vraag", is zijn antwoord. Ik vraag me af of het team en zijn sponsoren het daarmee eens zijn...

Tijdens de sessie van McLaren vraag ik teambaas Andreas Seidl of het besluit om Honda te dumpen en voor Renault te gaan - weliswaar van voor zijn tijd - er nog zo goed uitziet met het oog op de race-winnende prestatie van de Japanse krachtbron.

Zijn antwoord is (natuurlijk) dat hij niets te maken had met het besluit en dat het team blij is met Renault. De zege van Red Bull hier zal desondanks toch voer voor gedachten zijn in Woking.

18.00 uur

Het wachten op het besluit van de stewards begint. Ik vind het niet erg toe te geven dat ik eerst dacht dat de extreem robuuste Verstappen een straf zou krijgen, maar na het herzien van de beelden en gesprekken met collega's verander ik mijn mening. Hij zat binnen de regels, hoewel marginaal, maar met kleine marges win je races.

Daarin ligt het dilemma: fans zien beelden van bepaalde camerastandpunten en vormen er natuurlijk - vaak subjectief - een mening over, terwijl stewards toegang hebben tot het alomvattende RaceWatch-systeem en ooggetuigenverslagen.

Al het bewijs was meteen beschikbaar - maar, zoals wedstrijdleider Michael Masi zei tijdens zijn briefing, is het in deze sport niet mogelijk om op een fluitje te blazen, de wedstrijd stil te leggen en een besluit te nemen.

Is het besluit correct? Er zal lang over gediscussieerd worden, maar na het nauwkeurig lezen van het rapport van de stewards geloof ik echt dat het panel op een juiste manier tot haar lastige besluit gekomen is.

Tijdens het wachten op het besluit besloot een idioot echter een rapport van de stewards te publiceren dat nep was, waarin een tijdstraf van vijf seconden voor Verstappen genoemd werd. Dat veroorzaakte wat onstuimigheid, tot we het nummer van het besluit gingen controleren. Dat viel ver buiten de reeks. Wat deze imbeciel duidelijk niet snapt, is dat fake news door autoritaire media snel ontkracht kan worden op social media, dus het is de vraag wat hij of zij probeerde te bereiken.

Hoe meer de teams en de commerciële rechtenhouder direct contact zoeken met fans in plaats van te werken via geaccrediteerde kanalen die de authenticiteit van berichten controleren, hoe meer fake news er zal rondgaan in de sport. Je oogst wat je zaait.

21.00 uur

Na de mediasessies van Ferrari en Red Bull - ieder met een eigen blik op het besluit - en de debrief van Masi vertrek ik: 220 kilometer naar Wenen, waar ik zal overnachten (niet in een huurauto) en me gereed ga maken voor de vlucht van 9.25 uur naar Brussel.