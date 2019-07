Marko: "Ik geloof nog steeds dat Red Bull Honda vijf zeges kan pakken in 2019"

Velen verklaarden Helmut Marko voor gek dat toen hij zei dat Red Bull Racing in 2019 vijf races zou gaan winnen met de Honda-motor. Na de zege in Oostenrijk is het geloof helemaal terug bij de Oostenrijkse renstal.

Max Verstappen won zondag de Grand Prix van Oostenrijk door een prachtige inhaalrace te rijden vanaf de zevende positie. In de absolute slotfase van de race ging de Nederlander voorbij aan Ferrari-coureur Charles Leclerc, die tot dan toe domineerde op de Red Bull Ring. Even kwam de winst nog in gevaar, maar de stewards besloten Verstappen niet te straffen voor de botsing bij die inhaalactie.

Marko voorspelde voorafgaand aan 2019 dat Red Bull Honda vijf races zou gaan winnen in 2019 en daar houdt hij zich aan vast. "Voorafgaand aan het seizoen deed ik op een persconferentie in Tokio de belofte dat we vijf races gingen winnen. Gaandeweg hebben een aantal mensen mij voor gek verklaard, maar ik geloof nog steeds dat we het kunnen bereiken."

Marko dacht dat zege onmogelijk was na slechte start

"Eerst de teleurstelling na de start, waar we dachten dat het voorbij was", vertelde hij over de zege van Verstappen. "Daarna werd Max langzaam wakker en uiteindelijk was het in de laatste 20 ronden een ongelooflijk vuurwerk en een briljante rit. Ook moet ik zeggen dat Honda ons in de laatste 30 ronden al het vermogen gaf dat we hadden. De banden hielden het vol en ik moet zeggen dat we een fantastisch chassis hebben."

Na de start dacht Marko dus dat Verstappens kans op de zege verkeken was. "We hebben de overwinning wel verwacht, maar niet na deze start. We dachten dat alles voorbij was. Maar het is gelukt dankzij de motor van Honda. We zijn met Max dit jaar iedere race geëindigd en hebben geen betrouwbaarheidsproblemen gehad. Max heeft geen fouten gemaakt, maar Honda ook niet."

Vraag over toekomst Verstappen ontweken

Marko wilde niet te diep ingaan op vragen over of dit de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing gered heeft. "Er zijn wat experts die meer weten dan Max en meer weten dan ik wat betreft zijn contract, maar dat is geen realiteit. We willen Max vooral houden als we hem een winnende auto kunnen geven. Het doel is nog steeds om hem de jongste wereldkampioen ooit te maken."