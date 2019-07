Leclerc: "Voor mij was heel duidelijk wat er gebeurde bij inhaalactie Verstappen"

Het is Charles Leclerc wederom niet gelukt om een pole position om te zetten in een zege. De Ferrari-coureur werd in de slotfase ingehaald door Max Verstappen, waardoor de Monegask genoegen moet nemen met de tweede plek.

Er is nog een sprankje hoop voor Leclerc op de zege, omdat de inhaalactie van Verstappen aan zijn adres nog door de stewards onderzocht wordt. De Nederlander ging in bocht 3 aan hem voorbij, maar bij het uitkomen van de bocht liet de Red Bull-coureur weinig ruimte. Er volgde een botsing, waarna Leclerc even buiten de baan moest gaan.

Leclerc verwacht straf voor botsing met Verstappen

Verstappen verklaarde dat het incident geen straf waardig was, maar na afloop van de race leek Leclerc daar anders over te denken. "Over het algemeen was het een goede race. Mijn bandenslijtage lag aan het einde wat hoger dan ik verwachtte, dus Max kon terugkomen. Ik zal de stewards laten beslissen over het incident. Vanuit de auto was het heel duidelijk, maar ik weet niet hoe het er vanaf de buitenkant uitzag."

"Ik weet niet of het een eerlijke inhaalactie was. Ik zat aan de buitenkant, net zoals de ronde ervoor. Toen ging het helemaal perfect, want hij liet een autobreedte over bij het uitkomen van de bocht. Dat deed hij een ronde later niet, waardoor we elkaar raakten en ik van de baan ging. Daarna had ik natuurlijk geen kans meer om terug te komen, dus dat is jammer", aldus een zichtbaar teleurgestelde Leclerc.