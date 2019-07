Gasly: "Grote fout in bocht 1 kostte mij de vijfde startpositie"

Pierre Gasly start de Grand Prix van Oostenrijk vanaf de achtste positie door de gridstraf van Kevin Magnussen, maar tevreden met het resultaat was de Fransman niet. Een fout in bocht 1 kostte hem naar eigen zeggen P5.

Het contrast bij Red Bull Racing was wederom groot in de Oostenrijkse kwalificatie. Daar waar Max Verstappen de derde tijd noteerde, kwam Gasly niet verder dan P9. Dat resultaat uit Q3 stemt hem niet tevreden, maar wel is de Fransman tevreden met de progressie die hij liet zien in Q1 en Q2.

Gasly achtte P5 maximaal haalbare

"Q1 en Q2 waren goed en dat is een begin. We probeerden wat consistentie te vinden en het lukte om wat goede ronden te rijden in de kwalificatie. De dingen gaan prima, ik voelde me in Q1 en Q2 goed in de auto en de snelheid was redelijk goed. De eerste run in Q3 was vervolgens niet ideaal en in de tweede run verloor ik de auto bij het insturen van bocht 1."

"Ik ging over de kerbs, van de baan en verloor vier tienden in de aanloop naar bocht 3. Daarna was de rest van de ronde goed, maar alleen een fout in bocht 1 heeft me de vijfde plaats gekost. Ik denk dat we duidelijk de snelheid hadden om vijfde te worden, want daar eindigden we een tiende vanaf."

Naar eigen zeggen was het voor Gasly niet mogelijk geweest om een beter resultaat te behalen dan de vijfde plaats. "Beter dan P5 zat er niet in, maar dat was eigenlijk al een goede geweest. Na een redelijk goed weekend was ik daar behoorlijk tevreden mee geweest. Ik ben dus behoorlijk teleurgesteld in mezelf door die fout in de eerste bocht."