Vettel: "Ben alleen bezig met het dichten van gat naar Mercedes"

Zou Sebastian Vettel eind 2019 zijn helm aan de wilgen hangen? De Duitser maakte eerder al korte metten met dergelijke geruchten en benadrukte na de Franse Grand Prix dat zijn prioriteit momenteel ligt bij het verbeteren van de Ferrari.

Er staan al een aantal weken vraagtekens achter de toekomst van Vettel. De Duitser is nog in het bezit van een contract tot eind 2020, maar makkelijk heeft hij het tot nu toe niet dit seizoen. Mercedes domineert, terwijl teamgenoot Charles Leclerc inmiddels nadrukkelijk aanklopt als een bedreiging voor Vettel. Zelf is de viervoudig wereldkampioen niet blij met de regelzucht in de Formule 1.

Geen vertrek bij Ferrari of uit Formule 1 voor Vettel

Het werkte geruchten rond een pensioen van Vettel in de hand. Na de race in Canada drukte hij die geruchten de kop al in, maar ook in Frankrijk voelde hij zich genoodzaakt om te reageren op de speculatie. "Misschien ben ik niet slim genoeg, maar ik denk niet veel aan dit soort dingen. Ik zie eerlijk gezegd niet zoveel verschil in vergelijking met de voorgaande jaren."

"We zijn beter dan in 2015 en 2016 en hoewel het waar is dat we vorig jaar op dit punt competitiever waren, moeten we het hiermee doen. We moeten stoppen met denken aan hoe we het tien races geleden deden, want we moeten begrijpen wat we op dit moment beter moeten doen. Ik hou dus van racen en dat verandert niet. Ik heb zelfs genoten van de race op Paul Ricard, hoewel ik graag een beter resultaat wilde behalen dan vijfde."

Een vertrek bij Ferrari zou ook een optie kunnen zijn voor Vettel, maar ook daarmee houdt hij zich niet bezig. "Ik wil nergens anders zijn, dus ook daar heb ik niet aan gedacht. We zouden ons graag in een andere positie bevinden, maar het is aan ons om het gat naar Mercedes te dichten. Mijn gedachten besteden momenteel weinig tijd aan andere dingen."