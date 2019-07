Verstappen: "P4 of P5 maximale in Oostenrijk, afhankelijk van fouten bij Ferrari"

Max Verstappen gaat niet blakend van het vertrouwen naar de Grand Prix van Oostenrijk. De coureur van Red Bull Racing verwacht op de Red Bull Ring geen aanspraak te maken op dagsuccessen.

In de afgelopen races werd duidelijk dat er werk aan de winkel is voor Red Bull Racing. Zowel in Canada als in Frankrijk maakte het Oostenrijkse team eigenlijk geen aanspraak op een plaats op het podium. Niet alleen blijkt het chassis niet zo goed te zijn als in de afgelopen jaren, ook de output van de Honda-krachtbron laat nog te wensen over.

Herhaling zege 2018 sluit Verstappen uit

Aangezien de Red Bull Ring ook een circuit is waar veel lange rechte stukken zijn terwijl er slechts een bochtige sector is, lijkt het op voorhand een lastige klus te worden voor Verstappen om zich naar het podium te kunnen rijden. Zelf verwacht de vijfvoudig Grand Prix-winnaar, die vorig jaar nog de sterkste was in Oostenrijk, niet dat een herhaling van die zege mogelijk is dit jaar.

"Ik verwacht niet dat we daar veel beter voor de dag komen dan in Frankrijk. Het circuit kent veel lange rechte stukken en weinig bochten waarin we iets kunnen winnen. Het zal wel weer een vierde of vijfde plaats worden, dat ligt eraan hoeveel fouten Ferrari maakt. We zijn op dit moment gewoon te langzaam en dat moet je accepteren. Ondertussen is het zaak om de auto, maar voornamelijk de motor, verder te blijven ontwikkelen."

Verstappen is wel bezig met de beste seizoensstart uit zijn carrière. De Nederlander staat na acht races vierde in het WK met 100 punten. Vorig jaar had hij er op hetzelfde moment 33 minder. Verstappen is bijzonder consistent gebleken met twee keer een derde plaats, vijf keer een vierde plaats en één vijfde plaats.