Truck Maurik van den Heuvel total loss na crash in de duinen

Team Dakar Speed is definitief uit de rally. Gisteren was er nog een klein sprankje hoop de truck weer aan de praat te krijgen, maar inmiddels is duidelijk dat het team niet terugkeert in de race. Na ongeveer 100 kilometer in de derde etappe is de Scania gecrasht in de duinen. Coureur Maurik van den Heuvel: "Gelukkig hebben wij alle drie niets, maar de truck is total loss."

De crash kwam tamelijk onverwacht, vertelt Maurik van den Heuvel onderweg naar het bivak. "We reden ongeveer 80 kilometer per uur, op een stuk dat glooiend omhoog liep. Ineens was dat duin afgekapt en werden we gelanceerd."

De Scania landde op de neus en sloeg over de kop. “Er lekte olie op de hete motor, dus de voorkant vloog in brand. We konden er gelukkig snel uit en konden voorkomen dat alles in brand vloog. Maar de schade is dusdanig dat de truck total loss is. De hele bovenbouw van de auto is krom of afgebroken, we hebben brandschade bij de motor en de elektro. Gelukkig heeft de rolkooi in de cabine wel goed zijn werk gedaan, we zijn op wat builen en schrammen na ongedeerd."

Door William de Groot werd de Scania op de kant getrokken en door de KH7-snelle assistentie op de wielen gezet. Na de nodige vloeistoffen te hebben bijgevuld, probeerde het team om de truck aan het rijden te krijgen, maar dat was helaas geen succes. Door een assistentietruck van Boucou is de Scania op weg geholpen, tot de eigen assistentie het kon overnemen om de auto naar het bivak te brengen.