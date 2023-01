Toeschouwer overleden na ongeval tijdens Dakar Rally

Momenteel wordt de Dakar Rally weer verreden in Saoedi-Arabië. De huidige editie van de iconische woestijnrally is zeer zwaar en er is dan ook al het nodige voorgevallen. Tijdens de rally is echter ook een toeschouwer uit Italië overleden, zo maakte organisator ASO gisteravond bekend.

Volgens een statement van de ASO gaat het om een toeschouwer die in de duinen naar de rally stond te kijken. De toeschouwer bevond zich achter een duin en kreeg een ongeluk op het parcours van de rally. Wat er precies gebeurde en of er een deelnemer betrokken was bij het incident, is niet duidelijk. Ook de datum en tijdens welke etappe het ongeval gebeurde is niet duidelijk.

Het statement van de ASO meldt tevens dat het slachtoffer na het ongeval met de helikopter is overgebracht naar het nabij gelegen ziekenhuis. Tijdens het vervoer is de Italiaanse toeschouwer echter overleden. Het verdrietige moment is het eerste dodelijke ongeval van deze editie van de Dakar Rally. De rally is dit jaar opvallend zwaar en de deelnemers worden geteisterd door hevige neerslag en zeer zwaar terrein.