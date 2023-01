Trucker Versteijnen valt uit met motorproblemen

De Dakar Rally is nog maar een paar dagen onderweg, maar de rally is nu al zeer zwaar. In de eerste paar dagen van de wereldberoemde rally in de Saoedische woestijn zijn al meerdere coureurs uitgevallen. De Nederlandse fans hebben nu afscheid moeten nemen van een landgenoot.

Trucker Vick Versteijnen is na de eerst etappe namelijk al uitgevallen. Versteijnen kwam uit voor het team van De Rooy en hij werd gezien als één van de outsiders voor de zege. Versteijnens teamgenoot Janus van Kasteren meldde op social media dat de uitvalbeurt werd veroorzaakt door een kapotte motor. Het klassement bij de trucks is dit jaar zeer spannend aangezien het team van Kamaz ontbreekt door de oorlog in Oekraïne.