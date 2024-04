''Dit wordt een knots-knots-knots-knots-KNOTS-gekke laatste ronde.'' Zo begon Olav Mol met het verslaggeven van de meeste epische en controversionele einde ooit om de wereldtitel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Om eerlijk te zijn, ik kijk en luister het nog vaak terug en krijg steeds weer kippenvel als ik Mol zo hoor bij deze beelden. Elk woord, elke toon leek raak. Soms geeft het tranen in mijn ogen. Dit was Mol op zijn best tijdens een geweldig sportmoment waar alles, maar ook echt alles in zat. Intens. Wie had dit beter kunnen verslaggeven dan Mol zelf?



Olav verdween na 2021 naar de radio omdat het ViaPlay met de net verworven tv-rechten van de Formule 1 besloot het roer drastisch om te gooien. Tijd voor vernieuwing was de insteek, het Ziggo-tijdperk definitief voorbij, ook op commentaar gebied. Het Scandinavische bedrijf koos voor de relatief onbekende Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Een gedurfde keuze, dat mag gezegd. Deze twee - voor de rest prima - kerels weten heus wel hoe autosport in elkaar zit en Nelson heeft al veel ervaring opgedaan achter de microfoon. Maar om het commentaar van deze twee - met de woorden van ViaPlay-analist en autosportcoureur Tom Coronel in de mond - 'next level' te noemen gaat mij echt te ver.

Nelson en Melroy doen echt hun best om enthousiast over te komen of een bepaalde emotie op te wekken als wat cools gebeurt op de baan, maar het voelt erg 'gemaakt' in mijn oren. En dan nog maar te spreken over oh-wat-is-Verstappen-fantastisch-bij-elke-poep-en-scheet-gehalte. Zelfs met twee paar ogen maken ze nog dezelfde foutjes als Mol. Is dit ​​Next Level? Misschien een harde uitspraak, maar het lijkt wel soms op 'Freek Vonk op Safari'. Relax, denk ik dan.

Sorry, ik heb het echt geprobeerd Nelson en Melroy te omarmen als verslaggevers, maar het lukt mij niet. Dan heb ik liever nog Olav Mol. Ik heb hier ook op het forum gelezen dat mensen Mol kunnen missen als kiespijn en ViaPlay danken op hun blote knieën. Natuurlijk, het blijft ook een kwestie van smaak. Misschien houd ik gewoon niet van verandering of verlang naar iets wat er altijd was. Misschien ben ik wel te romantisch te gaan denken over Mol zijn kwaliteiten als commentator. Maar wat er nu zit, ik word er niet warm of koud van. Olav, het zal vast niet meer gebeuren, maar van mij mag je live op de tv terug komen. Dat gescheld, de foutjes, het popi-jopi-geleuter en Jack Plooij neem ik maar op de koop toe. ​​​​​​Je lult niet meer.