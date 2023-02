De vlag kan uit! We leven pas vijf weken in 2023, maar de internationale autosportbond heeft nu al de beste beslissing van het jaar genomen. Vanaf heden zijn alle politieke uitingen in de Formule 1-paddock verboden. Geen koetjes meer, geen kalfjes, geen bloemetjes en geen bijtjes. Alleen racewagens.

Een verademing. Wat laten we wel wezen: het politieke vertoon van enkele Formule 1-coureurs nam kolderieke vormen aan. Het werd een strijd om de Correctheidscup, waarbij Lewis Hamilton en Sebastian Vettel elkaar naar de kroon staken. Standpunten werden niet geuit vanwege persoonlijke drijfveren, maar om sociaalmaatschappelijk aanvaarde aandacht te genereren. Sommigen noemen de nieuwe wetgeving bedenkelijk, maar ik niet.

Op een gegeven moment ga je erin geloven dat de heren door spindoctors ingefluisterd krijgen waartegen ze moeten protesteren. Vergeet niet dat uitgerekend vrijheidsstrijder Hamilton de persoon was die in zijn Instagramstories een zinnetje opnam, die deed vermoeden dat hij juist níét achter de aanvaarde remedie jegens het virus stond. I remember when I told my first lie. Anderhalf jaar later stond-ie er juist over te prediken. Bipolair gedrag of een sterke aanbeveling?

Onderschat de mate waarin de jongere garde wordt beïnvloed niet. Een type Max Verstappen zal het worst wezen – hij moet eens proberen om zijn familiesympathie voor Geert Wilders te benadrukken, dan schiet de wokewereld volledig in de vlekken –, maar luitjes als Pierre Gasly en Alexander Albon staan vooraan als de woorden verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie worden genoemd. Heerlijk dat de FIA daar korte metten mee maakt. Geen fratsen meer, gewoon racen.

Maakt u zich geen zorgen: natuurlijk begrijp ik hoe de vork in de steel steekt. De FIA, zo hypocriet als het maar kan, is de laatste instantie die politiek mag beoordelen. De FIA ís politiek. Men is echter doodsbang. Ben Sulayem staat onder curatele en de internationale bond kan er niet teveel gedonder bij gebruiken. Stel je voor dat één van haar supersterren in Sakhir of Jeddah komt aangezet met een regenboogschoen, of iemand in Amerika de woorden dement en president in één zin gebruikt.

De FIA probeert haar meubelen te redden door iets te voorkomen wat zij zelf al tijden in de kaart speelt. Coureurs werden uithangborden, wisten zelf eigenlijk niet waarvoor ze protesteren. Alsof Vettel de mijnen in Canada en de bijtjes in Oostenrijk zelf al jaren in smiezen had. De virusaanbevelingen van maatregelen ontduikende coureurs zijn achteraf haast schandalig.

Een algemeen verbod is beter, voor iedereen. Ik ben er geen voorstander van om mensen te mond te snoeren, maar de Correctheidscup werd een hebbedingetje. Denk niet dat er één coureur is die een duidelijke ideologie verdedigt, want als ze dat wel doen – zie Verstappens politieke smaak – racen ze de cancelmuur volgas tegemoet. Die bloedirritante Nikita Mazepin had groot gelijk toen hij stelde dat het ‘We Race As One’-gebeuren puur voor de bühne was.

Het is prettig als beleidsbepalers een duidelijke strategie voor ogen hebben. De FIA geeft middels het verbod onomwonden toe te hebben gefaald. Dát is pas bedenkelijk.

Door René Oudman