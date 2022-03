Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar goed, het is pas net lente – tijd voor een nieuw begin. Nieuwe reglementen brachten de Formule 1 een nieuwe start: een oude manier van racen is in een nieuw jasje gestoken en er zijn nieuwe onderlinge verhoudingen. Dankzij de zenderwissel werd Nederland op een extra factor van het nieuwe begin getrakteerd.

Ferrari won haar eerste Grand Prix sinds mensenheugenis, Steiners Haasterplan leverde in één klap een verdubbeling van het aantal punten uit de afgelopen vijftig races op en Guanyu Zhou, de eerste Chinees in de Formule 1, scoorde per ongeluk meteen een WK-punt. Eén van de weinige gelijkenissen aan het recente verleden is Mercedes’ strontmazzel.

De beginrace was in één woord onderhoudend. Ik ben er zo langzamerhand gewend aan geraakt om na de eerste zeven rondjes te gaan ijsberen, wat drinken in te schenken, een beetje te ouwehoeren met de huisdieren, kijken of er nog wat te knabbelen valt, naar de brievenbus te kuieren of stiekem de telefoon te pakken. Voor dat alles was zondag gelukkig geen ruimte, de nieuwe regels lijken te werken. Maar nogmaals: één zwaluw maakt nog geen zomer. Ach, het is ook pas net lente.

Viaplay was even wennen. Dat Valkenburg en Heemskerk niet over één nacht ijs gaan weet de doorgewinterde Le Mans-liefhebber al jaren, maar nu krijgt ook het miljoenenpubliek een kans om het duo te waarderen. Godzijdank heeft Coronel zijn clownskostuum bij Ziggo achtergelaten, waardoor-ie ineens een ware autosportveteraan met dito kennis blijkt.

Aangezien niets ooit perfect is, zijn er aandachtspunten. Op de baan was het kopduel aantrekkelijk, doch wederom door slechts twee rijders uitgevoerd. Sainz en Pérez reden rap op achterstand. Het feestgedruis bij Haas en Alfa verhult een nieuw probleem. De Mercedesmotor van nu is namelijk wat de Renaultmotor vroeger was, de Mercedesmotor van vroeger heet tegenwoordig Ferrari. Die bevriezing is allerminst zaligmakend.

Wat betreft het Nederlandse beeldbuisaanbod: het is functioneel om zo af en toe buitenlandse Formule 1-veteranen aan het woord te laten, maar doe het alsjeblieft niet te vaak. Mika en David verwerden door voortdurende zelfherhaling meer Peppi en Kokki dan Mika en David en dat is jammer, want in die vorm voegen ze niets toe. Nederlandse analisten kunnen het verhaal evengoed vertellen, en nog zonder taalbarrière ook. Albers hoeft eigenlijk enkel aan zijn vocabulaire te werken, want eigenlijk verkondigt hij tijdens z’n aanwijsbord-met-streepjes analyses eigenlijk verrekte vaak hetzelfde woord.

Voor de rest niets te klagen. Onder de streep kwam de autosportliefhebber afgelopen weekend aan zijn trekken. Als Sainz en Perez iets meer aan hardrijden doen en Mercedes stopt met stuiteren – dat laatste is onvermijdelijk –, dan wordt het nog interessanter dan het nu al is. Viaplays ouverture, zoals we dan in het Noorden zeggen, kon minder. Uiteraard, één zwaluw maakt nog geen zomer, maar wat zal het schelen: het is immers pas net lente.

