Bij de Britse UWV werken geweldige coaches. Lewis Hamilton, begin dit jaar nog werkloos, heeft immers voor de tweede keer in vijf maanden tijd een miljoenencontract in de wacht gesleept. Baangarantie tot nieuwjaar 2024. Bij de uitkeringsinstantie zien ze ‘m niet snel terug.

Waar Hamilton en Toto Wolff in de winter maandenlang als twee alfamannetjes tegenover elkaar zaten, daar zijn de meest recente onderhandelingen ongehoord soepel en rap verlopen. De aankondiging was haast achteloos – alsof ze terloops een hernieuwd akkoord sloten. ‘Eerst een croissant, dan de krabbel en een espressootje’.

Reden voor dit tafereel is de huidige stand van zaken op het circuit. Mercedes heeft een sterke tegenstander, eentje die het voortouw neemt. Diffuus gekibbel over contracten leidt af – alle energie moet richting de strijd op het asfalt.

Kaduuk

Hamilton is de enige rijder met een Mercedes-deal voor 2022. De strijd om het tweede stoeltje gaat tussen ideale wingman Valtteri Bottas en wonderkind George Russell. De eerstgenoemde kan bogen op een fantastisch track record als tweede viool. In zijn vier dienstjaren hielp Bottas kopman Hamilton viermaal aan de wereldtitel. Bovendien werd Mercedes in elk van die seizoenen kampioen bij de constructeurs.

Bottas is geen lulletje rozenwater. Niemand behaalt toevallig 61 podiumplaatsen, zelfs niet in het beste karretje. De Fin zou menig F1-concurrent verslaan in gelijkwaardig materiaal, de crème de la crème van de sport is echter een maatje te groot. Dat spreekt uiteraard in zijn voordeel voor wat betreft contractverlenging. Daarnaast ontbeert Mercedes het vermogen om door te selecteren. In twaalf jaar reden er slechts vier coureurs. Het degelijke merk laat onderdelen die niet aan vervanging toe zijn, onaangetast. Waarom iets repareren wat niet kapot is?

Daar zit ‘m juist de crux. Het rijderspaar Hamilton-Bottas ís kaduuk. De Finse zijde van de gezamenlijke motivatieboot is aan het zinken. Het doet denken aan Ferrari, in 2005 – alles gewonnen wat er te winnen valt en pardoes draait het niet meer. Destijds leek tweede viool Barrichello onder de bemoeilijkte omstandigheden eindelijk te beseffen dat-ie naast Schumacher nooit wereldkampioen zou worden. Bottas zit momenteel in hetzelfde gedachtenproces. Daarom gooit hij zijn kont tegen de krib.

Vers bloed

Op Spielberg kon-ie er niet snel genoeg langs. In Barcelona reed-ie doodleuk een halve ronde in de weg. Op Imola was zijn beoogde opvolger de pisang. Een calimerocomplex slaat toe, Bottas oogt als een kat in het nauw. Spinnen in de pitstraat en vervolgens roepen dat ‘iedereen in de F1 je probeert te naaien’.

Zoals Schumacher destijds in Massa een nieuwe understudy vond, daar heeft Hamilton dringend vers bloed nodig om aan de top te blijven. George Russell is geknipt voor die rol.

Gaat hij niet voor eigen glorie? Nee. Zolang Russell van die ellendige blauwzwarte bolderkar is verlost, staat hij open voor alternatieve tactieken. Niet tot in de lengte der dagen, maar minstens één seizoen in dienst van Hamilton moet lukken. Vergeet niet dat deze jongeman al drie jaar voor Jan Joker rondrijdt en nog maar 3 WK-puntjes heeft gescoord. Alles beter dan de huidige situatie.

Bijkomende factoren: Russell heeft ontzag voor Hamilton, roemt zijn landgenoot openlijk als ‘beste aller tijden’ en is vaandeldrager van de Britse decency. Hete aardappels inslikken is zijn tweede natuur. Psychologische barrières met Wolff werden kortgeleden doorbroken, toen Russell toegaf aan de grote baas en zijn keutel introk – zie de afhandeling van het ongeluk met Bottas op Imola.

Donderslag

Hamilton aan banden leggen lukt niemand. Waarom Wolff een tweejarige deal overeenkomt begrijp ik niet – ik was voor één seizoen gegaan – maar enfin, het papiertje ligt er, ondertekend en wel. De wereldkampioen duldt geen democratische beslissingen of weerwoord en zal gelijke behandeling ontmoedigen. Zolang je Hamilton in je gelederen hebt, moet je voor hem werken. Anders wordt het oorlog.

Daar kan je op inspelen door vers bloed in te brengen en een duidelijke rolverdeling overeen te komen, aangezien Bottas het beu is. De grootst overgebleven valkuil zit ‘m in de communicatie naar de buitenwereld. Wees als Mercedes-management open en eerlijk: in 2022 spelen we de kaart Hamilton. Zo maai je de (Britse) pers het gras voor de voeten weg. Anders maken zij van elke scheet gegarandeerd een donderslag en krijg je alsnog heibel in de tent.

Als Wolff de neuzen dezelfde kant op krijgt, kan er in 2022 een ijzersterk team staan – een motivatieboot met meerdere zeilen. Met enkel goede werkrelaties heb je geen garantie op punten, maar zonder goede werkrelaties verlies je punten.

René Oudman

Twitter: @reneoudman