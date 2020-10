Wie is in 2021 de teamgenoot van Max Verstappen? Het is een vraag die gemoederen in Nederland bezighoudt. Huidig collega Alexander Albon voldoet bij lange na niet aan de standaard die werkgever Red Bull Racing nastreeft en zodoende worden verschillende opties onder de loep genomen.

Een naam die de revue geregeld passeert is die van Nico Hülkenberg. De inmiddels 33-jarige Duitser verscheen dit jaar als invaller tweemaal aan de start achter het stuur van een Racing Point. Op Silverstone werd hij zevende, op de Nürburgring finishte de Hulk als achtste. Prima resultaten voor een invaller.

Een aanzienlijk gedeelte van de Nederlandse autosportfans lijkt in de ban van de oosterbuur. Want Hülkenberg is aimabel, vrolijk, optimistisch en spreekt bovendien een aardig woordje Nederlands. Daarnaast kan hij prima overweg met Verstappen. Eén plus één is een contract bij Red Bull?

Er is een reden voor afwezigheid

Is dat nou wel zo handig? Met vriendjespolitiek schiet je op het hoogste niveau niet veel op. En het is komisch hoor, dat hij op live televisie klootzak zegt. Absoluut prima dat hij een sloot puntjes scoorde tijdens zijn invalbeurten – de auto is er goed genoeg voor. Geen kwaad woord over zijn persoonlijkheid, maar: Hülkenberg staat niet voor niets langs de zijlijn. Grootste probleem was bezwijken onder druk. De topprestaties zijn lang, lang geleden. Hülkenberg was sterk als alles volgens plan verliep, koning van de zesde, zevende en achtste plaats. Maar uitzonderlijke prestaties neerzetten? Dat deed hij sinds 2013 al niet meer.

Mij maak je niet wijs dat iemand die geslachtofferd is bij Renault, pardoes goed voor de dag komt achter het stuur van de tweede Red Bull. Moet Hülkenberg (indirect) in de voetsporen van Daniel Ricciardo treden – de man die hem op alle vlakken versloeg?

Vertekend beeld

Wat mij opvalt is dat er in het Nederland van 2020 een geromantiseerd beeld van de Hulk bestaat, waar bijvoorbeeld Romain Grosjean bij voorbaat wordt afgeschreven. Fair enough: veel ‘nieuwere’ fans hebben Grosjeans hoogtijdagen (najaar 2013) niet beleefd, maar zelfs in de Haas kan de Fransman de coureur die voorheen ‘de nieuwe Hamilton’ werd genoemd, Kevin Magnussen, prima bijbenen. Een uitblinker is hij zeker niet, maar dat is ook niet mijn punt.

De lollig bedoelde framing werkt op mijn zenuwen. Grosjean wordt in Nederland weggezet als een absolute nietsnut, terwijl hij in zijn Formule 1-carrière minder vaak uitgevallen vanwege crashes, aanrijdingen of eigen fouten dan – jawel – Hülkenberg. Feiten liegen niet. Hülkenberg heeft vaker een bolide de vernieling ingereden op zondag, dan Grosjean dat deed. Hiermee zeg ik bepaald niet dat Grosjean het Red Bull-zitje moet hebben, maar dat de Hülkenberg-verering bijzonder onterechte vormen aanneemt.

Het is de toon die de muziek maakt. Als je maar vaak genoeg hoort dat Grosjean een ‘stokbroodvreter’ is en dat Hülkenberg gelijk staat aan een waanzinnig toffe, snelle gozer, ga je het vanzelf geloven. De algemene perceptie is behoorlijk vertekend door de manier waarop er in Nederland wordt gesproken en geschreven over bepaalde coureurs.

Realistische visie

Wat is werkelijk belangrijk? Over langere tijd constant presteren – dipjes op laten volgen met hoogtepunten. De nieuwe Red Bull-coureur moet het klappen van de zweep kennen en niet bang zijn om daardoor geraakt te worden. Hülkenberg, de man die keer op keer zwichtte toen de druk te zwaar werd, is met die criteria niet bepaald de ‘perfecte teammaat’ voor Verstappen. Pierre Gasly kan het momenteel misschien wel, maar hij is tot een zitje bij AlphaTauri veroordeeld.

Red Bull heeft een coureur nodig die snel is over één rondje, zodat de tweede bolide in ieder geval binnen schootsafstand van Verstappen staat op de startopstelling. Geen jong talent, maar een ervaren rot met technische knowhow. Iemand die strijdlustig is en voor elk stukje asfalt durft te vechten, iemand die geen Red Bull-verleden heeft.

Laten we vooral hopen dat George Russells theorie klopt, en dat de geruchten rondom Sergio Pérez en Williams geregisseerd zijn om een Red Bull-deal te versieren. In mijn optiek, concluderend uit het bovenstaande betoog, is Pérez namelijk de enige juiste kandidaat.

René Oudman

Twitter: @reneoudman