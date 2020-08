Kent u dat gevoel van teleurstelling, wanneer het voorgerecht beter bleek dan het hoofdmaal?

Afgelopen zondag rond een uur of half vijf kreeg ik het – de Grand Prix van Spanje was een oersaaie optocht. Toch houd ik hoop dat de koningsklasse weer een spektakelstuk wordt. De Formule 1 is mythisch. Magisch. De pinnacle of motorsport, de top van de top, de crème de la crème. Kijk naar de rijke historie, de verhalen, de gebeurtenissen, de intriges, de technologische vondsten.

Die magie ebt weg. Wellicht omdat de variëteit aan raceklassen groter is dan ooit tevoren, misschien omdat het kijken van een F1-race de helft van de tijd vergelijkbaar is met het staren naar een muur waarop verf aan het drogen is.

Je weet wat er gaat gebeuren, zou je in de tussentijd met honderdduizend andere dingen bezig kunnen houden, maar toch blijf je kijken omdat de verf mogelijk tóch uitloopt – en dan moet je ingrijpen. Het gebeurt zelden – weet je dondersgoed – maar toch kan je niet weglopen. Voorbeeld is de knotsgekke eindfase van de Britse GP van ruim twee weken geleden, waarin de race in de laatste drie rondjes werd gered.

Hoop en Magie

Nu heb ik middels deze column niet de intentie om de Formule 1 af te fakkelen, maar soms rijst de vraag waarom we met zijn allen nog massaal rond drieën 's middags inschakelen om twintig rijders rondjes te zien rijden. Het enige juiste antwoord daarop is de hoop op magie. De wereldkampioen van 2020 staat immers al vast. De hoop is dat iemand anders dan een Mercedes-rijder een race wint, dat er iets magisch gebeurt. Daarvoor hebben we enkel Max Verstappen. Prachtig dat het een Nederlander betreft, maar zorgwekkend dat de spoeling zó dun is. Naast hem en de Mercedes-rijders lijkt geen van de overige zeventien rijders momenteel in staat om een gooi naar dagsucces te doen.

Nu komt de FIA met een trucje op de proppen. Ze wil de zogenaamde 'party modes' afschaffen – de motorinstelling waarmee de coureurs in kwalificatietrim een tandje harder kunnen. Men vermoedt hier voornamelijk Mercedes mee te treffen, aangezien zij over een zeer goed werkende feestmodus beschikken. Het plan is om de motorinstelling op zaterdag te bevriezen. Oftewel: de modus waarin wordt gekwalificeerd, blijft aan voor de race. Aangezien de 'party mode' dusdanig veeleisend is voor de krachtbron dat deze maximaal vijf rondjes aaneen kan worden gebruikt, zal niemand deze voor een volledige race-afstand aanhouden.

Lief van de FIA dat ze meedenkt om het tussentijds wat spannender te maken, maar ik ben sceptisch. Áls het werkt hebben we mogelijk pardoes een strijd om de wereldtitel, maar Mercedes rijdt iedereen dusdanig het snot voor de ogen dat ik vermoed dat het ook zonder feestmodus moet lukken om vooraan te blijven. Racing Point en Williams worden getroffen – en mogelijk ook McLaren en Renault, aangezien de Renault-motor tegenwoordig kietelgevoelig blijkt. Onder de streep zie ik weinig veranderen. Zonder die zogenaamde 'party mode' staan de Mercedessen alsnog vrijwel altijd bovenaan (trainingen, Q1, Q2) en rijden ze in de race fluitend naar de zege.

Hoop op nieuwe reglementen

Voor op langere termijn vestig ik mijn hoop op de nieuwe reglementen en, met name, op het budgetplafond. Hoe geweldig zou het zijn als Williams voor 2022 een konijn uit de hoge hoed tovert dat níét direct door de concurrentie wordt gekopieerd, simpelweg omdat er een maximale geldbesteding vaststaat? Ik hoop van ganser harte dat de nieuwe reglementen, die per 2022 ingaan, soelaas bieden. Daarnaast nog een tip voor het meelezende FIA-lid: houd de reglementen een tijdje aan. En met een tijdje bedoel ik een jaar of tien. Nivellering heeft eventjes nodig. Op een gegeven moment zijn de marginal gains zo marginaal dat de teams wel dichter bij elkaar moeten komen.

De Formule 1-toekomst lijkt wat dat betreft genoeg opties te bieden, maar voordat we bij de toekomst zijn moeten we eerst even door 2020 komen. Gelukkig hebben 'we' Max Verstappen om de Mercedessen af en toe dwars te zitten, anders waren we met het kijken van enkel de start en de finish wel voldoende geïnformeerd. Want laten we wel wezen: een strijd om P7 kan nog zo spannend zijn, strijd om de koppositie (liefst ook nog tussen meerdere teams) is áltijd leuker.

René Oudman

Twitter: @reneoudman