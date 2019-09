Terwijl de klok verder tikt richting 31 oktober, de nieuwe, door alle spelers overeengekomen datum van publicatie van de sportieve, technische, motorische en financiële reglementen voor het nieuwe tijdperk van de F1 in 2021, beginnen een aantal voorwaarden en clausules langzaam op hun plaats te vallen na een aantal besprekingen tussen de FIA, de Formule 1 en de relevante werkgroepen van de sport.

De motivatie achter het uitstel was altijd om de reglementen te ‘finetunen’ en niet om enorme veranderingen door te voeren tijdens de tussenliggende maanden, en dus zullen de reglementen die voorbereid waren voor de zitting van de FIA World Motor Sport Council op 14 juni grotendeels intact blijven, met uitzondering van verhelderingen of bepaalde aanpassingen.

Het persbericht van de FIA na die bijeenkomst vertelde het volgende: “Hoewel de kerndoelen voor de toekomstige reglementen van het kampioenschap gedefinieerd zijn, is in het belang van de sport overeengekomen dat de beste uitkomst bereikt wordt door de extra tijd te gebruiken voor verdere verhelderingen en aanvullende rondvragen.”

Er blijven besprekingen van de werkgroepen komen, met bijvoorbeeld een sessie van de technische werkgroep die gepland staat voor deze week, waarbij een technisch directeur in België aan GPToday.net dat de discussies ‘vruchtbaar’ waren. Een ander was niet zo diplomatiek in zijn suggesties dat veel veranderingen die gericht waren op het beperken van de kosten juist voor hogere kosten zullen zorgen, terwijl hij ook meende dat veel veranderingen om de verkeerde redenen doorgedrukt worden.

Hij wees naar het verbod op bandenwarmers en de overgang naar 18 inch velgen. “Je krijgt besluiten als 18 inch velgen die, als alle stof neerdaalt, genoemd werden om hoe het eruit zag. Niemand heeft er verder over nagedacht, behalve om hoe het eruit zag…”

Over de bandenwarmers: “We proberen ze te vertellen dat het een verkeerd idee is en ook Pirelli probeert dat”, voordat hij eraan toevoegt: “Het grootste deel van het probleem is dat je de auto’s dichterbij elkaar krijgt (door de nieuwe aero-reglementen), en dan moeten ze aanvallen.”

“Dat aanvallen, en het herstellen, hangt af van de banden. En je hebt een bandenleverancier waarvan ik denk dat ze niet in staat zijn om banden te ontwikkelen die dat kunnen. Toen we de coureurs erbij hadden in de meeting van twee weken geleden, vroegen we ze: “Wat was de laatste keer dat je kon aanvallen en kon blijven aanvallen met de banden?””

“In 2010”, zei een van de aanwezige wereldkampioenen. Dat was, natuurlijk, in het laatste seizoen onder de vertrekkende bandenleverancier Bridgestone.

Grootste veranderingen bij nieuwe categorieën componenten

Het is duidelijk dat er een enorme hoeveelheid werk gestoken is in de verschillende reglementen, waarbij de laatste veranderingen aan de reglementen niet voor de aerodynamica, maar voor de verschillende nieuwe categorieën componenten waren. Dat zijn er nu vier, in tegenstelling tot de huidige twee met Listed/Unlisted Parts en de tender voor de banden.

Hoewel renders van hippe auto’s in windtunnels en indrukwekkende statistieken van de beperking van de wake voor de volgende auto zorgen voor geweldige krantenkoppen, zal de precieze inhoud van de onderdeelcategorieën veel meer impact hebben. Zo zal het nieuwe artikel 17 van vier pagina’s het huidige artikel vervangen, wat gerelateerd aan tests van de rolstructuur en nu onderdeel is van een uitgebreid artikel 13 onder het kopje ‘veiligheidsstructuren en homologatie’.

Effectief gezien stelt de inleiding tot de voorwaarden van artikel 17 dat ‘alle componenten van Formule 1-auto’s en alle uitrusting die gebruikt wordt om de operatie van een deelnemer tijdens een kampioenschap te ondersteunen geclassificeerd moet zijn als een Listed Team Component (LTC), een Standard Supply Component (SSC), een Prescribed Design Component (PDC) of een Transferable Component (TRC).

Een volledige lijst van LTC, SSC, PDC en TRC-onderdelen zal later bekend worden gemaakt, maar het is duidelijk dat de teams grotere beperkingen met het ontwerpen van componenten zullen tegenkomen dan onder de huidige reglementen. Deze beperkingen zijn in de eerste plaats gericht op het beperken van kosten onder het aanstaande budgetplafond (de financiële reglementen) door de ontwerptijd en de uitgaven op onderdelen die geen verschil maken voor de prestaties te verlagen.

De FIA heeft echter een ‘vangnet’ achter de hand voor SSC- en PDC-componenten ‘in het geval dat een tender of ontwerpproces niet het gewenste resultaat produceert, terwijl het regelgevend orgaan ook haar best doet om de beste optie voor de classificatie van componenten vast te stellen’.

Listed Team Components

De reglementen omschrijven dat Listed Team Components (LTC) componenten zijn waarvan het ontwerp en het intellectuele eigendom bij een enkele deelnemer of een agent ligt op een exclusieve basis, en schrijft tevens voor dat de deelnemer (verplicht is) om deze exclusieve rechten voor deze LTC te behouden zolang dat het deelneemt in de Formule 1.

Iedere derde partij aan wie de productie van de LTC is uitbesteed is – als het niet zelf ontworpen of geproduceerd wordt – mag geen ander team zijn, en er zijn beperkingen van het delen van data van dergelijke componenten.

Er zijn echter geen beperkingen op het delen van testfaciliteiten zoals dynamometers of windtunnels, op voorwaarde dat er robuuste processen zijn, en dat het intellectuele eigendom binnen de operatie van deze gedeelde faciliteiten mag niet gebruikt of weggegeven worden aan de delende partij. Bovendien mogen de resultaten van alle experimenten of tests in deze faciliteiten niet gedeeld worden buiten de opdrachtgever van het werk.

Standard Supply Components

Standard Supply Components (SSC) worden omschreven als die waarvan het ontwerp en de productie gedaan wordt door een leverancier die door de FIA aangewezen is via een tender, waarbij op identieke technische en commerciële basis aan ieder team geleverd wordt.

Momenteel omvat die lijst de velgen – GPToday.net heeft vernomen dat BBS deze tender toegewezen gekregen heeft – remtrommels voor en achter, frictiemateriaal en hydraulische systemen (Brembo), hogedrukpompen, achterlichten en twee nieuwe innovaties: LED-informatiepanels voor de wielen en de auto, gericht op het leveren van visuele informatie aan de toeschouwers.

Een opmerking in de reglementen, die GPToday.net heeft ingezien, stelt dat het artikel rond ‘de bevestiging van het wiel en het vasthouden ervan’ – meestal omschreven als wheel hubs en de wheel tethers – mogelijk herschreven wordt om dit ‘standard supply’-componenten te maken, wat betekent dat deze toegevoegd kunnen worden aan de lijst van SSC’s.

De specificaties voor de visuele informatiepanelen zullen in een toekomstige bijlage omschreven worden, maar de display op de wielen zullen in feite covers voor de wielen worden die informatie vertonen, terwijl iedere auto voorzien zal worden van twee displays in het bodywork.

Eerdere plannen om restricties in te stellen op het gebruik van remsetjes zijn naar verluid verworpen, waarbij de leverancier toegezegd heeft om extra setjes zonder extra kosten te leveren als het verbruik de verwachte parameters overschrijdt, terwijl de tender voor de versnellingsbak al teruggetrokken werd.

Een technisch directeur argumenteerde dat brandstofinstallaties items moesten zijn voor een tender door de uitdagingen van het reguleren van ‘deze zeer lastige brandstofinstallaties, die iedere keer getest moeten worden’. “De FIA zou moeten zeggen ‘oké, er is een brandstofinstallatie en iedereen gebruikt het. Nu kunnen we er toezicht op houden, jullie hebben het allemaal’.”

Prescribed Design Components

Prescribed Design Components (PDC) zijn de componenten waarvan het volledige ontwerp gespecifieerd wordt door de FIA, maar die door een ander team, een betrokken partij (moederbedrijf of zusterbedrijf) of een externe partij geproduceerd worden in naam van een team, maar het mag ook geleverd worden door een team aan andere teams.

Dit is een fundamenteel nieuwe categorie componenten, hoewel het een beperkte introductie zag met de halo. Dat is eigenlijk een PDC omdat het geproduceerd wordt naar de specificatie van de FIA. Onder de nieuwe reglementen zullen de voorkant van de vloer en de impactstructuren aan de achterkant PDC’s zijn, net zoals de skid plank en plates en enkele componenten van het brandstofsysteem.

Transferable Components

De laatste categorie is de Transferable Components (TRC), wat gedefinieerd wordt als componenten waarvan het ontwerp, de productie en het intellectuele eigendom bij een team ligt, maar dat het van het ene aan het andere team geleverd kan worden. Ze verschillen van SSC’s en PDC’s in het feit dat er vrijheid in het ontwerp is, en ze zijn in feite het tegengestelde van de LTC’s in het feit dat een team het component ontwerp, maar het kan verkopen aan anderen.

Voorbeelden zijn bepaalde warmtewisselaars en de complete versnellingsbak, met een extra bepaling dat dat de verhoudingen in de versnellingsbak bij alle teams hetzelfde moeten zijn als een team levert aan een ander team. Om het eenvoudiger te maken kan je hierbij denken aan de onderdelen die Ferrari momenteel levert aan Haas.

Qua duurzaamheid geven de technische reglementen voorschriften voor biologische (of synthetische) brandstoffen, hoewel de exacte samenstelling nog bepaald moet worden. Er wordt gesproken van een bio-component van tot wel 20 procent, waarbij leveranciers de FIA moeten overtuigen dat ze ‘deze brandstoffen oprecht ontwikkelen voor gebruik in commerciële brandstof’.

Een nieuwe bijlage in het technische reglement vereist dat leveranciers van brandstof en olie instemmen dat ze gebonden zijn en zich houden aan verschillende regels en reglementen van de FIA, saillant genoeg inclusief ‘jurisdictie van de interne juridische en disciplinaire organen van de FIA’.

Overige veranderingen aan de reglementen

Welke andere veranderingen kunnen verwacht worden voor 2021? Ondanks alle gesprekken over het veranderen van het format omschrijven de sportieve reglementen zeer gelijkende tijdslots en formats voor VT1, VT2, VT3, de kwalificatie en de race zelf. Geen kwalificatieraces of formats van twee dagen – hoewel, laten we niet vergeten dat de reglementen voor 31 oktober nog kunnen veranderen en daarna met unanimiteit ook daarna nog gewijzigd kunnen worden.

Het is echter niet verrassend dat het maximumaantal races verhoogd is naar 25, met een minimum van 10 Grands Prix per seizoen. De huidige puntenverdeling blijft, net zoals het punt dat uitgedeeld wordt voor de snelste ronde.

De ontwikkeling van de aerodynamica en de CFD zal onder de reglementen echter verder beperkt worden, terwijl het nieuwe artikel 9.4, dat gerelateerd is aan tests van de power unit, beperkingen oplegt voor het testen van power units op de testbank en complete tests van de krachtbron door middel van een complexe formule die gebaseerd zijn op het aantal testbanken, testtijd boven de 7500 toeren per minuut en de werkzame uren.

Hoewel de verplichte zomersluiting van de fabrieken slechts marginaal verandert, zullen de leveranciers van krachtbronnen zich in de toekomst dezelfde sluitingsperiode moeten houden als de teams, behalve als lokale regelgeving of vakbonden anders vereisen. In dat geval mogen de sluitingsweken vervangen worden door eenzelfde aantal sluitingsdagen waarin ontwikkelingsactiviteiten niet toegestaan zijn.

Samengevat is het meest verrassende element dat er geen echte verrassingen zijn in zowel de sportieve als technische reglementen. Uiteindelijk zijn de details doorslaggevend en totdat de uiteindelijke reglementen op 31 oktober gepubliceerd zijn, kunnen er nog een of twee verrassingen komen, met name in de sportieve reglementen. Die hebben ogenschijnlijk weinig aandacht gekregen, met uitzondering van de toevoeging van de shutdown voor de motorleveranciers en kleine aanpassingen.

Zoals hier omschreven is de grootste verandering na 2020 de toevoeging van financiële reglementen in het pakket van 2021 en hiervan wordt verwacht dat het niet veel verandert – als er al iets verandert – voor 31 oktober, nadat alle teams afzagen van het maken van veranderingen als onderdeel van hun overeenkomst om de deadline uit te stellen tot 31 oktober. Echter, laten we zien wat die datum ons gaat brengen.

Gaan de reglementen de verwachtingen waarmaken?

Tegelijkertijd bevat het pakket reglementen voor 2021 sterk gereviseerde aerodynamische reglementen, waarmee de architecten hopen dat het probleem van het volgen van andere auto’s opgelost is, maar sprekend met technisch directeuren zijn velen sceptisch of zij het schot in de roos leveren die de sport zo hard nodig heeft, vooral omdat de banden een belangrijke bijdrage leveren in de dynamiek rond het inhalen.

Zullen deze reglementen uiteindelijk de enorme stap voorwaarts leveren richting de toekomst die Liberty voor zich zag sinds het de commerciële rechten van de sport verwierf? Er bestaat geen twijfel over of ze een duurzamere sport zullen leveren – en dus vooral de teams een voordeel opleveren – maar vanuit een sportief perspectief is het antwoord negatief.

Echter, gegeven de tijd en aandacht die in het algehele pakket gestoken zijn, zullen ze absoluut een platform geven waarop de Formule 1 haar ‘nieuwe tijdperk’ kan voortbouwen. Dat is echter niet wat de fans werd beloofd.