Succes in ELMS bezorgt Viscaal stoeltje in WEC

Bent Viscaal debuteerde vorige week in de Europese Le Mans Series en deed dat boven verwachting. Op het circuit van Paul Ricard reed de Tukker samen met de Duitse Sophia Floersch naar een knappe tweede plek in de LMP2-bolide van Algarve Pro Racing. Dankzij deze indrukwekkende prestatie gaat de voormalig F2-coureur debuteren in het belangrijkste endurance-kampioenschap: het World Endurance Championship.

Het team ARC Bratislava, dat in 1997 werd opgericht door Miro Konopka en Dusan Vyslozil, is sinds 2017 deelnemer aan de 24 uur van Le Mans en heeft een vaste plaats in het wereldkampioenschap enduranceracen (WEC). De renstal was onder de indruk van de Nederlandse coureur en voegde hem toe als derde rijder.

Viscaal zal plaatsnemen naast landgenoot Tijmen van der Helm en oprichter Konopka, die er als bronzen rijder voor zorgt dat het team in het WEC uitkomt als deelnemer in de LMP2-Pro/Am-klasse. Zijn werkzaamheden in de ELMS komen door deze kans niet in gevaar en de Alberger gaat dus op twee fronten strijden.

“Mijn debuut in het enduranceracen was onvergetelijk. Ik had er van tevoren al ontzettend veel zin in, maar een resultaat als dat van afgelopen weekend motiveert smaakt naar meer. Ik ben ARC Bratislava dankbaar voor de kans die zij me bieden om te debuteren in het wereldkampioenschap", spreekt Viscaal.

"Miro Konopka heeft hard gewerkt om een volwaardig team op de grid te zetten is inmiddels al jaren een gerespecteerd lid van het WEC-paddock. Dat ik in de persoon van Tijmen nog een Nederlander tegenkom, is mooi meegenomen. Tijmen en ik hebben elkaar in de afgelopen tijd geregeld gesproken en ik mag hem graag."

Door de deelname aan het WEC, rijdt Viscaal de belangrijkste endurance-wedstrijden op Europese bodem, waaronder in Le Mans. “Het wereldkampioenschap begint voor mij haast in de achtertuin, aangezien ik mijn eerste WEC-race rijd op het circuit Spa-Francorchamps. Ik ben erg benieuwd hoe het is om met zo’n LMP2-monster door Eau Rouge te jagen. Natuurlijk kijk ik ook alvast met een schuin oog naar de 24 uur van Le Mans, de droom om daaraan deel te nemen komt dankzij ARC Bratislava uit. Al met al sta ik te trappelen om in de bolide te stappen!"