30ste jaar Porsche Supercup: negen(!) Nederlanders op jacht naar succes

Wie smacht naar autosportactie, zit komend weekend gebakken. Het voorprogramma van de Formule 1 puilt uit, met twee races in zowel de Formule 2 als de Formule 3. Daarnaast wordt er ook nog een raceseizoen in gang gezet op Imola: de prestigieuze Porsche Supercup begint aan haar dertigste competitiejaar. Aan de vooravond daarvan neemt GPToday.net de deelnemerslijst met u door.

De Supercup is van oudsher happy hunting ground voor Nederlands cupracetalent. Denk aan Patrick Huisman, die van 1997 tot en met 2000 viermaal achtereenvolgens kampioen werd en in 2005 nipt naast de titel greep, of Jeroen Bleekemolen, in 2008 en 2009 ’s werelds beste Porsche-cupracer. Larry ten Voorde heeft de Nederlandse traditie voortgezet door in 2020 en 2021 de Porsche Supercuptitel te veroveren, iets wat hij bovendien ook nog voor een Nederlands team, het Team GP Elite van Marc Schipper, deed.

De beste zijn

Op jacht naar titel nummer drie – Ten Voorde wil de beste van Boekelo worden, en laat uitgerekend Huisman in dát dorp hebben gewoond – is de regerend titelhouder wederom blikvanger van het Supercupveld. De 25-jarige Tukker blijft actief voor Team GP Elite en doet dat andermaal met startnummer 25. “Ik ben blij dat ik het nog een jaar mag doen”, klinkt Ten Voorde, enthousiast als altijd, wanneer GPToday.net hem spreekt. “Het is een nieuw jaar met nieuwe kansen. Ik heb een nieuwe engineer en ben vanaf heden ambassadeur van Porsche in Nederland.”

“Het gaat mij niet om de bekers, maar om de ervaringen. Ik leef van dag tot dag en kijk niet ontzettend ver vooruit”, zegt Ten Voorde. “Natuurlijk weet ik wat ik wil bereiken en houd ik mijn doelen voor ogen, maar het zijn de momenten waar ze voor staan die ze zo waardevol maken. Die herinneringen blijven voor altijd bij je. Daarom ga ik elke wedstrijd met dezelfde mindset in – ik wil de beste zijn.”

“Daarvoor moet ik dit jaar scherp zijn. De competitie is fenomenaal, er zijn verschillende kapers op de kust. Gelukkig heb ik bij Team GP Elite een sterk team om mij heen met maar liefst vier teamgenoten, allemaal Nederlandse coureurs. Ze hebben alle vier behoorlijke stappen gezet in de afgelopen winter, dus ik verwacht een zeer competitief jaar tegemoet te gaan.”

25 coureurs binnen één seconde

Team GP Elite, een team dat over budget niet te klagen heeft, zet liefst vijf fulltimers in – waarbij elke wagen zoals door Ten Voorde benoemd door een Nederlander wordt bestuurd. Max van Splunteren (26), de rookiekampioen van 2020, wil dit jaar een gooi naar de ereplaatsen doen. De 20-jarige Lucas Groeneveld bezet wagen nummer drie, waar broers Daan (26) en Jesse van Kuijk (28) het vijftal completeren.

“Het Porsche Supercupveld van 2022 is megacompetitief”, zegt Jesse, de oudste Van Kuijk-broer. “Vermoedelijk wordt het nog closer dan vorig jaar. Qua teams – GP Elite is natuurlijk de regerend teamkampioen, maar Huber en Lechner hebben ook ontzettend sterke rijdersline-ups. Bovendien zijn Martinet, Dinamic en Ombra ook gevaarlijk. Kijk niet vreemd op als er na de kwalificatie 25 coureurs binnen een seconde van elkaar zitten.”

“Als je een wieltje verkeerd zet in de kwalificatie, verlies je zo tien plaatsen. Bij de collectieve testsessie van kortgeleden zaten twaalf man binnen drie tienden van elkaar”, vertelt Van Kuijk, om daarna direct te nuanceren. “Natuurlijk is het altijd lastig om een raceveld te beoordelen op de snelheid die getoond wordt op een testdag – iedereen werkt immers een ander programma af. Maar vergeet niet dat dit het tweede jaar wordt met de Porsche 911 GT3 Cup Type 992. De coureurs zijn inmiddels aan het materiaal, dat vorig jaar nieuw was, gewend en dus komt het dichter bij elkaar.”

Absolute aanwinst

Als gastrijder mocht de piepjonge Morris Schuring (17) vorig jaar enkele keren zijn opwachting maken. Het toptalent uit Den Dolder reed aanvankelijk bij Team GP Elite, maar is voor zijn eerste volledige Supercupseizoen overgestapt naar Huber Racing. Aldaar rijdt Schuring – en dus niet kampioen Ten Voorde – met startnummer 1. De jongeling verklaart: “Teams kiezen hun nummers. Maar om ervoor te waken dat het geen zootje wordt, mag de teamkampioen als eerste kiezen. GP Elite koos voor hun gebruikelijke nummers – dus Larry met 25 en de andere coureurs met een getal daaromheen. Zodoende kon mijn werkgever, Huber Racing, de startnummers 1 tot en met 4 opeisen”.

Bij Huber vormt Schuring een team met Rudy van Buren (30), ’s werelds snelste gamer van McLarens e-sportkampioenschap in 2017. Van Buren reed al één Supercupwedstrijd, maar maakt nu zijn voltijdentree. Schuring en Van Buren hebben met de Duitsers Laurin Heinrich – rookiekampioen van 2021 – en de terugkerende Michael Ammermüller – kampioen van 2017, 2018 én 2019 – niet de minste namen als teammaten. “Qua feedback is Ammermüller ongeëvenaard. Hij weet zo ongelooflijk veel! Bovendien: naast dat het Porsche Supercupveld op deze manier nóg meer uitstraling krijgt, zit er voor mij persoonlijk een voordeel aan omdat ik mee kan kijken met zijn set-ups. Voor Huber is Ammermüller een absolute aanwinst”, vertelt Schuring.

Ook Ten Voorde juicht de terugkeer van de drievoudig kampioen toe. “Het zegt wel wat, dat Michael vanuit de ADAC GT Masters kiest voor een terugkeer naar de Porsche Supercup. Onze klasse was al ontzettend competitief, maar met hem erbij krijgt het nog dat kleine beetje meer aanzien. Als ik Ammermüller kan verslaan, dan geeft dat een titel extra glans.”

Van Cazzaniga tot Quaresmini

Ondanks de aanwezigheid van veel landgenoten zijn er teams zónder Nederlanders. Lechner, bijvoorbeeld. De renstal van de wijlen Walter Lechner wordt dit jaar gevormd door veteraan Dylan Pereira en de jonge talenten Harry King en Bastian Buus. Bij het Zwitserse Fach Auto Tech rijden Alexander Fach, de veelbelovende debutant Lorcan Hanafin en veteraan Jukka Hunkavuori. CLRT verschijnt aan de start met Fransen Marvin Klein, Evan Spenle en Clément Mateu. Dinamic Motorsport uit Italië zet zakenman Philipp Sager wederom in, evenals de eind vorig jaar sterk presterende Simone Iaquinta. Debutant Daniele Cazzaniga sluit de rijen bij Dinamic.

Zijn we er dan? Nee. De opmerkzame lezer heeft ‘slechts’ zeven Nederlandse namen geteld. Loek Hartog (19) uit Leiden maakt zich evenals Schuring en Van Buren op voor zijn eerste Supercupseizoen – de jongeling rijdt in dienst van Ombra Racing, waar hij in de persoon van Gianmarco Quaresmini de man met de mooiste voor- en achternaam van het veld naast zich vindt. Tussen al die jonge coureurs is er ook een veteraan aanwezig: na een one-off op Zandvoort is Jaap van Lagen (45) terug voor een volledig seizoen. De tweevoudig racewinnaar stapt in bij Alméras, het team waarvoor hij ook in 2019 actief was.

Van Lagens teammaten Dorian Boccolacci, Stéphane Denoual en Roar Lindland completeren het deelnemersveld van 28 namen, waarbij af en toe een gastrijder zal worden toegevoegd. De eerste is al bekend: niemand minder dan vijfvoudig motorracewereldkampioen Jorge Lorenzo bestuurt op Imola de gastenbolide.

Doelstelling

Wat betreft de persoonlijke doelen heeft het Nederlandse drietal logischerwijs afwijkende wensen. “Het is een beetje cliché, maar ik streef er naar om beter te zijn dan vorig jaar”, zegt Van Kuijk. “Wat dat betreft heb ik geen absoluut doel – ik ga niet zeggen ‘ik wil zesde worden’, of iets dergelijks. Als ik binnen een bepaalde marge van Larry kan blijven, dan ben ik tevreden. Of dat positie drie of positie twaalf betekent, zien we dan wel. Dat gezegd hebbende wens ik natuurlijk wel een of meerdere mooie uitschieters!”.

Schuring wil vooral zijn meerwaarde bewijzen. “Een doel is er wel, maar aan de vooravond van een seizoen is het altijd een beetje lastig praten. We hebben nu nog geen duidelijk beeld van hoe het er na Imola uitziet. Ik zou graag meestrijden om podiumplaatsen en denk dat ik de top vijf van het eindklassement kan bereiken.”

Daarentegen is Ten Voorde wél duidelijk over een ‘absoluut doel’, zoals Van Kuijk het noemt. “Elke keer wil ik bewijzen de beste te zijn. Ik leef van race naar race. Maar: de beste van Boekelo wil ik nog steeds worden en dan is er werk aan de winkel. Teameigenaar Marc zegt altijd, ‘als je verwachtingen hebt, kan je teleurgesteld raken’, oftewel, gewoon het gas erop. Als je denkt dat er je bent, ben je er immers niet”, besluit Ten Voorde filosofisch.

De eerste race in het Porsche Supercupseizoen 2022 start aanstaande zondag, 24 april, kort na 12.00 uur en is te zien op zowel Ziggo Sport als Viaplay.