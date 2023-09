Ten Voorde komt vier tienden tekort op titel, Buus kampioen

Bastian Buus heeft het kampioenschap in de Porsche Supercup op zijn naam geschreven in de seizoensfinale op Monza. Vooraf leek het een formaliteit voor de Deen, maar in de praktijk liep het met een sisser af na een thriller van een wedstrijd. Uiteindelijk was een dertiende plaats voldoende met titelconcurrent Larry ten Voorde op P2 achter Harry King. De Nederlander kwam vier tienden tekort op de zege en de titel.

Buus startte als negende en had genoeg aan een elfde plaats in de wedstrijd. Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar een spin na een botsing brak de strijd om het kampioenschap weer open. De Deen werd na achteren geworpen en moest aan de bak om de titel veilig te stellen.

Tot grote opluchting, was deze missie alsnog geslaagd, mede doordat Ten Voorde niet won. "Dat was mentaal de zwaarste race van mijn leven, een echte achtbaan, onthulde Buus. "Ik zette de motor af en het voelde als een eeuwigheid voordat ik weer verder kon" zei hij.

Ondanks een sterke opmars bleef de elfde plaats buiten bereik, mede door een tijdstraf van drie seconden. "Gelukkig zag ik op de monitoren langs het circuit dat Harry King de race leidde. Dat kalmeerde mij een beetje."

Ten Voorde, de kampioen van 2020 en 2021, toonde ondanks het verlies van het duel tegen King zijn sportiviteit: "Ik heb werkelijk alles geprobeerd, nooit opgegeven en als een leeuw tot het einde gevochten. Maar Harry verdedigde slim zijn voorsprong. Felicitaties aan Bastian, hij verdient deze titel echt."