Evans wint op de Red Bull Ring, Ten Voorde derde

Titelverdediger Larry ten Voorde is zijn ongeslagen status voor dit seizoen kwijt. De Nederlander won de eerste twee zeges van 2021, maar moest zondag op de Red Bull Ring in Oostenrijk de zege laten aan nummer drie in de stand Jaxon Evans. Ten Voorde pakte nog wel het laatste podiumplekje. Luxemburger Dylan Pereira wordt tweede vlak achter de winnaar.

Ten Voorde behoudt de leiding in het kampioenschap met 67 punten. Evans stijgt naar P2 en heeft twaalf punten achterstand.