Kosterman valt af voor stoeltje in F4 , half-Nederlandse Weug gaat wel door

De 15-jarige rijdster Esmee Kosterman is afgevallen voor de eindronde In de competitie 'Girls On Track'. De Nederlandse-Belgische Maya Weug, de Braziliaanse dames Julia Ayoub en Antonelli Bassani en Doriane Pin uit Frankrijk gaan in de week van 9 november op het circuit van Fiorano het verder uitvechten.



Na weken van training zijn er van de twintig deelnemers nog vier over. Die strijden later deze maand om een eenjarig contract bij de opleiding van Ferrari en het begeerde F4-zitje. Michele Mouton, president van de FIA Women in Motorsport Commission ziet dat de rijdsters flink zijn uitgedaagd en getest. ''Dit is opnieuw een ongeloofelijke moeilijke opdracht voor de coureurs geweest, waarvan een aantal geen Formule 4 -ervaring hebben genoten. Voor hen was het enorm leerproces. We hebben een hoog niveau gezien op het gebied van wilskracht and concentratie. Tussen de resultaten zaten veel verrassingen van mensen van buitenaf, maar ook tussen de meer ervaringen rijders. Allemaal is er door hen snel progressie geboekt.'' De oud-rally-kampioen vervolgt: Ik wil graag alle coureurs feliciteren met deze vooruitgang. Ze hebben nu veel kennis opgedaan en adviezen gekregen die ze verder kunnen gebruiken in hun loopbaan.''



Op het circuit van Paul Ricard was het tweede trainingskamp georganiseerd. Voor sommige was het de eerste ervaring met een openwheeler na jaren van rijden in een kart. Snelheid laten zien was een van de elementen dat hoorde bij de competitie van FIA Girls On Track. Ook was belangrijk het aanpassingsvermogen, progressie boeken en verdere persoonlijke ontwikkeling op en naast de baan. Daarnaast waren er proeven op het gebied van het mentale welzijn, omgang met de media, je persoonlijke presentatie en voorkomen, hoe je samenwerkt met het team en je bandenmanagement.



De laatste dag waren de dames vooral bezig op het circuit met een kwalificatie -en racesimulatie. De winnares met de snelste tijd kreeg zelfs een award van Pirelli. Een prijs die de Formule 1-rijders ook ontvangen na het behalen van een poleposition. Na de race van 16 ronden waren individuele interviews met de jury. Terwijl zij in beraad ging, kregen de acht deelnemers nog een webinair over veiligheid en medische onderwerpen.

Een van de juryleden, Cathy Muller, maneger binnen de FIA Women in Motorsport Commission, was onder de indruk van het niveau van de coureurs. ''Het was erg hoog en extreem bemoedigend om te zien hoeveel rijdsters zich hebben ontwikkeld hebben sinds de shout-out. Ze hebben veel toewijding laten zien om stappen te maken. Ik kijk met plezier verder naar hun progressie.''

Dit trainingsprogramma is 2016 gelanceerd door de FIA zodat talentvolle vrouwelijke coureurs een kans krijgen om carrière te kunnen maken in de autosport.