Antonelli flikt het weer en pakt zijn tweede titel van 2022

In de F4 staat er geen maat op Andrea Kimi Antonelli. Naast de Duitse F4 titel veroverde de Mercedes-pupil ook het Italiaanse kampioenschap op Mugello. Hoewel er nog op zondag twee races te verrijden zijn, kan de 16-jarige niet meer ingehaald worden.

"Kampioenen, nogmaals!", begon hij op zijn Facebook-pagina. "Nog steeds in ongeloof, terwijl we de titel van de Italiaanse F4 mee naar huis nemen! Het kampioenschap winnen na het behalen van P1 in een race is altijd een geweldig gevoel, maar we zijn nog niet klaar! Race 2 en 3 staan ​nog op het programma en we zullen tot het einde ons best doen."

Na een stroef begin van het kampioenschap kwam Antonelli echt op stoom en dicteerde de meeste wedstrijden en won er elf. Met name het derde en vierde weekend op het circuit van Spa-Francorchamps en Vallelunga waar hij alle zeges opeiste waren zeer indrukwekkend. Daar creëerde de Italiaan een zeer ruime marge op de rest.