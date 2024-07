Megaklapper in Toronto zorgt voor chaos en puinhoop

Tijdens de Grand Prix van Toronto in de IndyCar-series ging het helemaal mis in de slotfase. In de eerste bocht na start -en finish spinde Pato O'Ward. Dat zorgde voor een kettingreacties van wagens die op elkaar knalden. Aankomend verkeer daarachter was niet alert op stilstaand 'verkeer' waardoor meerdere coureurs de lucht invlogen. Door alle chaos en hoeveelheid puin moest een rode vlag worden gezwaaid in ronde 73 van de 85. Alle rijders die betrokken waren bij de megaklapper kwamen ongedeerd uit de wagens.

I still don’t get why don’t you throw an immediate yellow, or at least have someone on a blind corner. I’m not saying everyone could have avoided Pato, but look at the fucking speed they ram him.pic.twitter.com/T4PiQGbAsj