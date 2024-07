VeeKay staat open voor transfer vanaf 2025

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is in de IndyCar al vele jaren jaar verbonden met Ed Carpenter Racing. Rocket Rinus heeft veel aan het kleine team uit Indianapolis te danken en wil zijn loyaliteit niet zomaar over boord gooien. Toch bekijkt de Hoofddorper naar andere mogelijkheden. "Aan het eind van het jaar word ik free agent", zei VeeKay tegen Motorsport.com over zijn eigen verbintenis. “Ik nader het einde van mijn contract.''

In de IndyCar is er onderling afgesproken dat pas in de zomermaanden pas gepraat mag worden met andere renstallen. Dan komt de stoelendans op gang. ''Dat is altijd een beetje interessant, ik heb het gevoel dat ik dit jaar niet op de goede weg met contractonderhandelingen die op het punt staat te beginnen.''



Toch maakt VeeKay geen grote zorgen over wat er gebeurt vanaf 2025. ''Voor mij verandert er niets. Ik moet tempo en resultaten laten zien. Dit jaar hebben we niet echt geluk gehad. Ik zit in dezelfde situatie waarin ik de afgelopen vijf seizoenen heb gezeten. Ik wil het beste van mezelf laten zien. Ik concentreer me altijd graag op het rijden. Ik heb een paar contractjaren gehad, free agent-jaren.''

Maar de resultaten van de afgelopen tijd helpen niet mee volgens de Nederlander. Op de vraag of het niet beter is om een deurtje verder te kijken in plaats van te blijven ploeteren met ECR zei VeeKay: ''Ik ga het rustig nadenken. Ik ben een loyale coureur voor het team. Ik denk dat we elkaar op beide manieren en in beide richtingen hebben geholpen. Uiteraard ben ik aan het onderzoeken wat ik binnen het team kan doen en wat mijn mogelijkheden ook voor volgend jaar zijn.''

''Ik moet naar andere opties kijken om te zien of mijn carrière op de een of andere manier sneller een boost kan geven. Dat is natuurlijk wat elke rijder zou doen. Het voelt laat in het seizoen en er vallen momenteel enkele dominostenen, maar het is nog steeds behoorlijk vroeg. Het enige wat ik nu kan doen is laten zien wat ik met de auto kan, en dat zal mij (en) het team helpen. En later dit seizoen kijk ik wel wat de opties zijn.''