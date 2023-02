Ericsson snelste tijdens tweedaagse test in Californië

Marcus Ericsson was vrijdag de snelste bij de tweedaagse IndyCar-test op de racebaan van The Thermal Club in Californië. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout werd 23ste en reed in totaal 110 ronden

Regerend Indianapolis 500 -winnaar Ericsson reed de beste ronde van 1 minuut en 38,4223 seconden in zijn nummer 8 Chip Ganassi, bijna een seconde sneller dan de toptijd van donderdag door Colton Herta in de nummer 26 van Andretti Autosport.

Christian Lundgaard van Rahal Letterman Lanigan Racing behaalde op de baan met 17 bochten en 4.83 kilometer door als tweede te eindigen met 1:38.5682. De 2022-serie Rookie of the Year was ook de tweede snelste op de donderdag en de enige coureur die op beide dagen van de test in de top vijf eindigde.

Kyle Kirkwood werd derde met een tijd van 1:38.7885 in de nummer 27 Andretti Autosport Honda. Callum Ilott, werd vierde in het algemeen klassement met een tijd van 1:38.8404 in de nummer 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet.

Chip Ganassi Racing-rookie Marcus Armstrong rondde de top vijf af met een tijd van 1:38.8409 in de nr. 11 Honda. Kampioen van de 2021-serie Alex Palou was de op twee na snelste Ganassi-coureur, zevende met 1: 38.8718 met nummer 10. Zesvoudig seriekampioen Scott Dixon was 10e met 1: 38.9762.

De seizoensopener van de IndyCar is de Firestone Grand Prix van St. Petersburg en die is op op zondag 5 maart in de straten van St. Petersburg, Florida.