Ericsson nog steeds 'geïrriteerd' over mislopen IndyCar-titel 2022

Voormalig Formule 1-coureur Marcus Ericsson was in het afgelopen jaar heel dichtbij IndyCar-glorie. De Zweedse coureur was voor lange tijd de competitieleider, maar dankzij een achtste finishplaats bij de seizoensafsluiter in Laguna Seca viel hij terug naar een zesde stek. Ericsson laat weten nog steeds ‘zeer geïrriteerd’ te zijn over hoe zijn kampioenschapskansen uiteindelijk in rook opgingen.

Marcus Ericsson heeft maar liefst 97 Grands Prix op zijn naam staan. Tijdens dat gedeelte van zijn carrière viel er niet veel motorsportglorie te behalen, aangezien de nu 32-jarige coureur voor de Formule 1-teams van Caterham, Sauber en Alfa Romeo uitkwam. Na zijn mislukte avonturen in de koningsklasse, maakte Ericsson de overzeese reis naar de Verenigde Staten, voor een nieuw racehoofdstuk in de IndyCar-series.

In de prestigieuze Amerikaanse raceklasse leek Ericsson zich goed te voelen. 2022 was dan ook meteen zijn meest succesvolle jaar (tot nu toe); de Zweed laat weten zijn droom op de titel niet op te geven na het uiteindelijk frustrerende jaar van 2022. "Ik ben nog steeds een beetje geïrriteerd over hoe vorig jaar is afgelopen aangezien ik een heel sterk jaar had. Helaas vielen we de laatste drie races een beetje terug. Dat was teleurstellend", begint Ericsson.

De Zweed vervolgt hoe zijn tegenslagen alleen maar olie op het vuur gooien wat betreft zijn honger naar de titelwinst: "Maar het heeft me alleen maar meer gemotiveerd om nog harder in het naseizoen te gaan werken om dit jaar sterker voor de dag te komen. Het is dit jaar absoluut ons doel om het kampioenschap te winnen."

Afsluitend deelt Ericsson zijn ongenoegen met het asfalt van het Laguna Seca circuit, dat dit jaar een opknapbeurt krijgt: "Vorig jaar moesten we eigenlijk op de regenlijnen rijden om de grip te vinden. Op een bepaalde manier was het leuk om dat te zien, aangezien het een flinke uitdaging was. Maar de race-ervaring was niet geweldig, omdat er zo weinig grip lag", sluit Ericsson af.