Palou beëindigt McLaren-soap en blijft Ganassi trouw

Het team van McLaren is dit seizoen veelvuldig betrokken bij opvallende transfers in de autosport. In de Formule 1 speelde de Britse renstal een rol in de rel rondom Oscar Piastri. Ook in de Indycars was McLaren betrokken bij een bijzondere zaak, hier draaide alles om Alex Palou.

Palou is een grote meneer in de Indycar en werd eerder dit jaar door McLaren aangekondigde voor 2023. Palou's huidige werkgever Chip Ganassi Racing beweerde echter ook dat de Spanjaard aankomend seizoen voor hen zal gaan rijden. Het was een opvallende rel en het leek erop dat McLaren aan het langste eind zou trekken. Palou maakte vandaag zelf een einde aan de speculaties.

Op Twitter kondigde Palou doodleuk aan dat hij aankomend seizoen uit zal komen voor het team van Ganassi. Opvallend genoeg mag Palou van Ganassi wel andere taken gaan uitvoeren voor McLaren. De Spanjaard zal namelijk een aantal Formule 1-tests gaan uitvoeren voor McLaren. Hij werkt deze week al een test af op het circuit van Barcelona. Door Palou's keuze voor Ganassi blijft Felix Rosenqvist aan bij het Indycar-team van McLaren.