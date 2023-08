Palou zorgt voor enorme rel en verbreekt McLaren-contract voor 2024

Indycar-coureur Alex Palou heeft dit weekend voor een enorme rel gezorgd in de autosportwereld. De getalenteerde Spaanse coureur is bezig met een sterk seizoen in dienst van Chip Ganassi Racing. Eigenlijk was het de bedoeling dat hij volgend seizoen naar McLaren zou vertrekken, maar hij heeft dat contract verbroken. Het zorgde voor een bijzondere situatie.

Palou was vorig jaar al het middelpunt van een bizarre rel in de Indycars. Chip Ganassi Racing kondigde aan dat Palou voor hen zou blijven rijden, maar volgens Palou klopte daar helemaal niets van. McLaren kondigde daarna aan dat de Spanjaard voor hen zou gaan rijden in de Indycar, al leek het er ook nog eventjes op dat hij naar de Formule 1 trok. Uiteindelijk liep deze rel met een sisser af en bleef hij voor Ganassi rijden, in 2024 zou hij dan overstappen naar McLaren.

Teleurstelling

Daar bleek Palou toch niet zoveel zin in te hebben, want hij heeft het contract verbroken. Het nieuws kwam naar buiten toen AP News een interne brief van McLaren CEO Zak Brown in handen kreeg. Brown liet in die brief aan het personeel weten dat Palou niet de intentie heeft om het contract na te leven: "Dit is enorm teleurstellend aangezien we allebei direct en publiekelijk ons commitment voor deze zaak hebben uitgesproken."

Ook het management van Palou reageerde enorm teleurgesteld op het besluit, sterker nog Monaco Increase Management besloot de samenwerking te beëindigen. In een statement laten ze weten dat ze teleurgesteld zijn dat Palou een bestaand contract heeft verbroken, ze wensen hem daarnaast het beste voor de toekomst.

Ganassi

Ook Palou's huidige teambaas Chip Ganassi liet zich horen. In een vurig statement haalde hij vooral uit naar McLaren: "Iedereen weet dat het voor mij geen gewoonte is om op contractzaken te reageren. Ik heb hier sinds dag één niets over gezegd, maar ik denk dat ik dat nu wel moet doen. Ik heb respect voor McLaren en hun successen. Het nieuwe management krijgt dat respect van mij niet. Alex is al onderdeel van onze familie sinds 2021. McLaren begon deze zaak en ironisch genoeg doen ze nu alsof ze het slachtoffer zijn. Simpel gezegd is de positie van McLaren jegens onze coureur fout, hij blijft bij ons onder contract staan."

Formule 1

Het is nu vooral de vraag of Palou ook in 2024 voor het team van Chip Ganassi zal rijden. De Spaanse coureur schittert dit seizoen in de Indycar en is aan McLaren verbonden als Formule 1-reserve. Het is ook onduidelijk wat deze zaak betekent voor zijn reserverol, hij zou namelijk later dit jaar nog een vrije training gaan rijden voor het Formule 1-team. Palou wordt daarnaast ook in verband gebracht met meerdere Formule 1-teams voor 2024. Onder meer het team van AlphaTauri zou interesse hebben in zijn diensten.