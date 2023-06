Palou verslaat Newgarden op Road America

Alex Palou won de Sonsio Grand Prix op Road America en met zijn derde overwinning in de laatste vier races laat de Spanjaard zien dat hij de te kloppen man is.

Palou had in zijn Chip Ganassi-bolide iets meer dan 4.5 seconden voorsprong op Josef Newgarden, de kersverse Indy 500-winnaar. Pato O'Ward eindigde als derde in Arrow McLaren en scoorde zijn vierde podiumplaats in acht races dit seizoen.

"Het was een geweldig weekend", zei Palou. “Ik ben superblij. Ze gaven me de pitstop die ons de overwinning opleverde. Het was een geweldige dag voor de nummer 10 American Legion Ganassi-auto, en we gaan ermee door."

Door de overwinning breidde Palou zijn voorsprong in de rangschikking uit tot 74 punten op teamgenoot Marcus Ericsson.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout eindigde op zijn favoriete Road America op de twaalfde positie ondanks een straf voor een unsafe release bij zijn pitstop. De Ed Carpenter Racing-coureur werd flink naar achteren geworpen en had een sterke come back.