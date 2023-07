Opmerkelijk tafereel in de IndyCar. Klassementsleider Alex Palou reed een lange periode met kapotte voorvleugel rond in de straten van Toronto. De vleugel hing op half zeven en schuurde continu over de grond. De Spanjaard reed met geknepen billen rond om P2 veilig te stellen en dat lukte uiteindelijk, maar het had niet veel gescheeld of het was in tranen geëindigd. De voorvleugel kreeg schade nadat Palou de muur raakte na een ontwijkende manoeuvre door een gespinde en stilstaande auto op de baan.

Hieronder het bijzondere radioverkeer tussen het team en Palou over het voorval. Palou klonk na afloop ontzettend opgelucht.