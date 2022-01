Debutant Christian Lundgaard zet zinnen meteen op de titel

Christian Lundgaard beproeft komend seizoen zijn geluk in de IndyCar Series en de jonge Deen neemt geen genoegen met een bijrol. Hij mocht vorig jaar bij de tweede race op het normale circuit van Indianapolis al kennismaken met de Amerikaanse raceklasse en verbaasde vriend en vijand door zich meteen als vierde te kwalificeren. Dat aanpassingsvermogen kan hem in 2022 goed van pas komen.

Lundgaard probeerde de voorbije jaren tevergeefs via de Formule 2 door te breken tot de Formule 1. De kans op het hoogste niveau bleef uit en dus is hij uitgeweken naar de IndyCar Series. Hij rijdt komend seizoen voor Rahal Letterman Lanigan Racing en wil gelijk hoge ogen gooien. "De titel van Rookie van het Jaar zou mooi zijn, maar je hebt ook het algehele kampioenschap nog. Ik zeg niet dat ik dat meteen ga pakken, maar daar heb ik wel mijn zinnen op gezet", aldus de 20-jarige Deen.

Hij vervolgt: "Ik race om te winnen. Tweede of derde plaatsen tellen in mijn beleving niet. We beschikken als team over een sterke line-up en we kunnen van elkaar leren om elkaar sterker te maken. Graham Rahal is bijvoorbeeld een sterke racer en ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk van hem op te steken."

Het nieuwe IndyCar-seizoen begint eind februari in St Petersburg. Voor Lundgaard breekt een periode van intensieve voorbereiding aan. "Onze focus lag tot nu toe op mij op mijn gemak laten voelen in de auto, we hebben nog weinig aan bandenmanagement kunnen doen. Dat is wel iets waar we nog aan moeten werken. Ik ben in ieder geval blij dat ik de ervaring van die race van vorig jaar heb en de volgende stap is om die kennis te vertalen naar een betere performance op de baan."