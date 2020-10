Scott Dixon in aanloop naar titelstrijd: "Ik baal nog steeds van Mid-Ohio''

Volgende week is de laatste race van de IndyCars-series in de straten van St. Petersburg, Florida. Het belooft weer een spannend slotstok te worden in de strijd om de titel. Het is voor de vijftiende keer achter elkaar dat het kampioenschap in de laatste race wordt beslist.

Dit seizoen is anders dan normaal. De organisatie heeft met veel moeite een kalender weten te vullen. In de tussentijd werden races toegevoegd of juist geannuleerd. De Indy 500 werd afgewerkt zonder publiek en circuits werden meerdere keren bezocht. Normaal gesproken is St. Petersburg de seizoensopener, maar door de uitbraak van het virus werd het evenement gecanceld en verplaatst naar het einde van het jaar.

Dit jaar gaat het tussen de Nieuw-Zeelander Scott Dixon en de Amerikaan Josef Newgarden. Dixon had een ruime voorsprong, maar zag zijn voorsprong langzaam afbrokkelen.

Beide rijders hebben de afgelopen tien jaar aardig de lakens uitgedeeld. Dixon, rijdend voor Chip Ganassi Racing heeft vijf titels op zak, waarvan de laatste drie behaald in 2013, 2015 en 2018. Zijn directe concurrent om de titel Newgarden, coureur van Team Penske, heeft twee van de laatste drie kampioenschappen gewonnen en is de titelverdediger.

Het seizoen begon voor Dixon zeer goed door drie wedstrijden op rij te winnen. Gaandeweg het seizoen bouwde de Nieuw-Zeelander zijn voorsprong steeds verder uit naar 117 punten. Niks leek hem in de weg te liggen. In Mid-Ohio, op zijn favoriete baan, kon de Chip Gannassi-rijder een mokerslag uitdelen aan de concurrentie.

Maar het ging toch anders dan verwacht in de double header. Het was het begin van de come back van Newgarden. De Amerikaan finishte tweede, terwijl Dixon genoegen moest nemen met plaats tien. De dag daarna ging het iets minder voor de coureur van Team Penske, maar snoepte wel wat van Dixons voorsprong af door als achtste te finishen. De Nieuw-Zeelander kwam namelijk als tiende over de finish.

Het weekend in Mid-Ohio was een voorbode voor wat komen zou. Meer dan een week geleden leidde Dixon met 72 punten voordat de twee races op Indianapolis werden afgewerkt. Er moesten gekke dingen gebeuren voor de vijfvoudig kampioen om de titel uit handen te geven. Newgarden behield vertrouwen en hoop: ''Als we de laatste drie races kunnen zegevieren, weet je het maar nooit. Misschien winnen we alsnog dan het kampioenschap.''

Uiteindelijk won Newgarden de eerste race, terwijl de kampioenschapsleider Dixon negende werd. De dag daarna werd de Amerikaan vierde, maar Dixon kon geen vuist maken en finishte als achtste. De achterstand van Newgarden op zijn directe concurrent bedraagt nu 32 punten.

Dixon zag zijn voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen in de titelstrijd. ''Ik baal nog steeds van de fout in Mid-Ohio.'' Daar spinde de coureur in bocht 1.

Newgarden kan volgende week het kampioenschap alsnog winnen door maximaal te scoren. Dat betekent punten voor de zege, snelste ronde, meeste laps aan de leiding en pole position, terwijl Dixon niet hoger mag eindigen dan plaats tien.

"Zoals altijd komt het weer aan op de laatste race. En ondanks dat ik veel punten voorstond, heb ik nog steeds een prima marge en een goede uitgangspositie. Het geeft een klein beetje lucht. Josef presteert hier altijd goed. We gaan er hard aan werken", aldus Dixon.

De laatste race in St. Petersburg won Newgarden. ''We hebben nog steeds een kans'', zegt de titelverdediger. ''We proberen om daar het kampioenschap te winnen. Ik had voor deze race wel gehoopt op een kleiner verschil in de strijd om de titel"

De twee beste rijders van de IndyCars in de afgelopen tien jaar gaan het uitvechten op zondag 25 oktober. De wedstrijd is te zien op Ziggo Sport Racing om 20.30 Nederlandse tijd. Het wordt een fantastisch slot in een toch al raar seizoen.

GPToday.net zal volgende week in de aanloop naar de slotrace de laatste nieuwtjes plaatsen.