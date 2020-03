Indy 500 verplaatst naar 23 augustus

De Indy 500 is het volgende grote autosportevenement dat even pas op de plaats moet maken vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Het beroemde evenement op de Indianapolis Motor Speedway stond voor 24 mei op het programma, maar die datum bleek door alle maatregelen om het virus een halt toe te roepen onhaalbaar. De Indy 500 is daarom verzet naar zondag 23 augustus.

Ook de GMR Grand Prix, de race op de lay-out van Indianapolis met het infield, kan niet doorgaan op de oorspronkelijk geplande datum van 9 mei. Die wedstrijd is verplaatst naar 4 juli, een feestdag in de Verenigde Staten van Amerika.

Roger Penske reageert op de verschuivingen: "De maand mei op de Indianapolis Motor Speedway is altijd mijn favoriete tijd van het jaar en net als de fans ben ik teleurgesteld dat we voor een andere indeling van de kalender hebben moeten kiezen. Echter, de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, coureurs en toeschouwers komen uiteraard op de eerste plek. Gezien de omstandigheden is de Indy 500 uitstellen het enige verantwoorde besluit dat we konden nemen."

IndyCar-topman Mark Miles vult aan: "Memorial Day-weekend stelde de Indy 500-fans altijd in de gelegenheid een eerbetoon te brengen aan de dappere mannen en vrouwen die vechten voor onze vrijheid. In augustus krijgen ze nu de kans om de heldendaden van alle artsen, dokters, verpleegkundigen, hulpverleners en leden van de Nationale Garde in de strijd tegen het coronavirus te eren. We zijn onze fans dankbaar voor hun geduld."