Formule E komt uit de winterslaap met pre-season-test in Valencia

Waar het Formule 1-seizoen bijna ten einde is, komt de Formule E langzaam uit haar winterslaap. De elektrische klasse heeft namelijk tussen zondag 28 november en donderdag 2 december een pre-season-test. De officiële aftrap van het seizoen is in het weekend van 28 januari 2022. Dan staat er een double header gepland in Saudi-Arabië op het Riyadh Street Circuit.

Of Nyck de Vries voor Mercedes zijn wereldtitel gaat verdedigen is nog niet zeker. De Nederlander test maandag zes december voor het eerst in een IndyCar en maakt wellicht de overstap naar deze series. Robin Frijns zal wederom de kleuren verdedigen van Envision Racing.



6000 laps!

De officiële pre-season test van de Formule E op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia biedt teams de mogelijkheid om hun auto's te perfectioneren tijdens vijf sessies over drie dagen. Tussen 28 november en 2 december zal naar verwachting 5 tot 6 duizend ronden worden gereden in Spanje. Het is de enige pre-season-test voordat het racegeweld losbarst in januari.

Wie komen het nieuwe seizoen in actie?



Oliver Askew maakt zijn Formule E-debuut bij het team Avalanche Andretti Formula E en maakt de overstap van Amerika (bekend van IndyCar) naar Europa.



Tom Blomqvist verlaat het team van NIO 333 FE Team en maakt de overstap naar het IMSA SportsCar Championship.



Antonio Giovinazzi neemt afscheid van de Formule 1 en maakt een carriéreswitch naar de Formule E en debuteert bij het team Dragon / Penske Autosport.



Lucas di Grassi stapt over van Audi Sport ABT Schaeffler naar Venturi Racing nadat Audi de Formule E heeft verlaten.



Maximilian Günther verlaat het team van Andretti Autosport en gaat rijden voor nNissan e.dams.



René Rast verlaat de Formule E en keert terug naar de DTM, waar de Duitser meerdere kampioenschappen op zijn naam schreef.



Oliver Rowland vertrekt bij Nissan e.dams en gaat naar het team van Mahindra Racing.



Dan Ticktum racet volgend jaar niet meer in de Formule 2 en debuteert bij het NIO 333 FE Team.



Audi en BMW namen na vorig seizoen afscheid van de sport. Mercedes doet dat eind 2022. De coureurs bij de wereldkampioenen is nog niet bekend. Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries reden in 2021 voor het succesmerk.