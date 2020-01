DS Techeetah schorst werknemer na haat-uiting op social media

Het Formule E-team DS Techeetah heeft afgelopen weekend in moeten grijpen en een werknemer moeten schorsen. De reden daarvoor is een post op social media die zich kenmerkt door 'haat, intolerantie en racisme'.

Techeetah, het team dat afgelopen seizoen met Jean-Eric Vergne kampioen werd bij de coureurs en ook de titel bij de teams binnen wist te slepen, maakte het ingrijpen bekend via een statement. Het individu is ontslagen naar aanleiding van 'content die recent gepost werd op een privé-account op social media'. "Het DS Techeetah Formula E Team is een organisatie die gelijkheid en diversiteit hoog in het vaandel heeft staan", leest het statement.

"Het personeelsbestand van het bedrijf representeert 10 nationaliteiten. Het team is in Chinese handen, wordt geleid door en Australische teambaas en heeft coureurs uit Portugal en Frankrijk. Dit seizoen zal het team in twaalf verschillende landen in het Midden-Oosten, Azië, Europa en de Amerika's racen."

"Gezien de internationale vooruitzichten en de successen van het team op basis van talent, nauwe samenwerking en respect tussen culturen en nationaliteiten, hanteert het bedrijf een zero tolerance-beleid voor uitingen van haat, intolerantie en racisme. Recent geposte content op een privé-account op social media is fundamenteel inconsistent met deze waarden. Het individu in kwestie is geschorst van het raceteam."

Techeetah hoopt in 2019/20 wederom beide titels in de Formule E te pakken. Vergne gaat voor zijn derde individuele titel op rij en krijgt bij het team nu gezelschap van Antonio Felix da Costa. Na de eerste twee races in Saoedi-Arabië staan de coureurs op respectievelijk vier en drie punten, goed voor de plaatsen 12 en 13 in het kampioenschap.