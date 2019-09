David Schumacher debuteert in Rusland bij Campos in Formule 3

David Schumacher zal later deze week zijn debuut maken in de FIA Formule 3. De zoon van voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher zal in Sochi plaatsnemen bij Campos.

Schumacher zal dit weekend bij Campos Alexander Peroni vervangen. De Australiër werd in Monza over een sausage kerb gelanceerd, waarna hij met zijn halo bovenop de bandenstapels terechtkwam. Peroni mocht na afloop van het ongeluk van geluk spreken dat hij op eigen kracht kon uitstappen en slechts een hersenschudding en een gebroken rugwervel opliep.

Campos moest dus op zoek naar een derde coureur voor de seizoensafsluiter in Sochi en daarbij die zoektocht is geëindigd bij Schumacher. Hij zal in Rusland niet de enige Schumacher zijn die in actie komt, want neef Mick zal in de Formule 2 van start gaan in het voorlaatste weekend van dat kampioenschap. Oude tijden lijken dus te herleven, want in het verleden stonden ook vaders Michael en Ralf samen aan de start. Zij reden tegelijkertijd in de Formule 1.

"Ik ben erg blij dat ik me bij zo'n hoogstaand team als Campos mag voegen", vertelde Schumacher. "Het zal voor mij de eerste keer zijn dat ik in zo'n auto race, dus we moeten realistisch zijn en onze focus leggen bij het zoveel mogelijk leren." Dit besteedde Schumacher zijn tijd aan het racen in de Formula Regional European Championship, waarin hij met nog twee ronden te gaan derde staat in het kampioenschap.