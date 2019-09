Tsunoda pakt eerste F3-zege op Monza, Verschoor keurig vierde

Yuki Tsunoda heeft de tweede Formule 3-race van het weekend in Italië gewonnen. De Japanner was in een race op een opdrogende baan te sterk voor Liam Lawson en Jake Hughes, die Richard Verschoor net voorbleef.

De race ging op een natte baan van start en dat betekende dat alle coureurs met regenbanden aan de wedstrijd begonnen. Vanaf de derde positie pakte Hughes met een sterke start de leiding, voor polesitter Fabio Scherer en de ook goed weggekomen Tsunoda. Lang duurde dat niet, want de Red Bull-junior bleek sneller dan de coureur van het Sauber Junior Team, waardoor hij de tweede positie al in ronde 2 overnam.

Verschoor kan tempo kop goed volgen

Verschoor maakte ook een goede start mee en pakte de vierde positie over van teamgenoot Lawson, maar de Nieuw-Zeelander draaide de rollen al snel om en ging daarna in de achtervolging op Scherer. In ronde 10 lukte het hem om de derde positie van de Zwitser over te nemen, een voorbeeld dat Verschoor twee ronden later volgde.

Aan het front begon Tsunoda de druk op te voeren bij Hughes en in de veertiende ronde ging de Japanner aan de coureur van HWA Racelab voorbij. Een mooie strijd volgde, waarbij Tsunoda de leiding wist te behouden en vervolgens zag dat Hughes onder druk kwam te staan van het aanstormende duo van MP Motorsport.

Tsunoda reed daarna redelijk onbedreigd naar de zege, terwijl Hughes de tweede plek nog moest laten aan Lawson. Wel bleef hij uiteindelijk Verschoor voor, die hiermee een goed weekend in de punten afsloot. Pedro Piquet werd vijfde, gevolgd door Leonardo Pulcini, de teruggevallen Scherer en Robert Shwartzman. Christian Lundgaard eindigde buiten de punten op P9, voor Logan Sargent op P10.

Ongelukkige race voor Viscaal

Voor Bent Viscaal verliep de tweede F3-race van het weekend niet zoals gehoopt. Na een tegenvallende eerste race wist hij op zondag op te klimmen naar de veertiende plek, maar hij kreeg een tijdstraf van 10 seconden voor het afsnijden van de baan. Daarna werd de Nederlander ook nog door Teppei Natori in de rondte getikt, waardoor Viscaal een ronde voor het einde besloot om zijn auto in de pits te parkeren.