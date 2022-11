Dennis Hauger verkast in 2023 naar MP Motorsport

Red Bull-junior Dennis Hauger vervolgt zijn avontuur in de Formule 2 bij het Nederlandse MP Motorsport. De Noorse komt nu nog uit voor PREMA en staat elfde in het rijderskampioenschap met nog een ronde voor de boeg in Abu Dhabi. Dit jaar won hij twee wedstrijden, waarvan de sprintrace in Monaco en de hoofdrace in Baku.

Dennis Hauger 🤝 MP Motorsport



Dennis joins our team for the 2023 FIA Formula 2 championship and will jump in our car for the Abu Dhabi post-season tests. @Formula2 pic.twitter.com/AMOR2FDMmB — MP Motorsport (@OfficialMPteam) November 4, 2022

Na zijn laatste meters van 2022, komt de F3-kampioen van 2021 snel in actie voor zijn nieuwe werkgever bij een driedaagse test op het Yas Marina-circuit. Met als doel om snel te wennen aan zijn nieuwe omgeving. De Noor is verheugd om aan de slag te gaan bij de Hollandse front runner.



"Ik ben erg enthousiast om me bij MP Motorsport aan te sluiten voor een nieuwe aanval op het FIA Formule 2-kampioenschap", zei Hauger. ''MP is de revelatie van dit seizoen geweest en heeft consequent een geweldige auto geproduceerd voor elke ronde van het seizoen'', doelt de 19-jarige op het recente succes waarbij Felipe Drugovich de eerste rijderstitel ooit scoorde voor de renstal uit Westmaas.



''We hebben dat erkend en het is geweldig nieuws dat we de deal hebben kunnen tekenen. Ik kijk ernaar uit om met het team samen te werken tijdens de Abu Dhabi-test, waarvan ik hoop dat het onze opmaat zal zijn naar een zeer succesvol seizoen in 2023.''

MP Motorsport moest op zoek naar een vervanger voor Felipe Drugovich die een contract tekende als testcoureur bij Aston Martin na zijn F2-titel. Het Nederlandse team denkt met Hauger een ideale opvolger te hebben gevonden. ''We zijn absoluut verheugd dat iemand van het kaliber van Dennis in 2023 deel uitmaakt van ons Formule 2-programma", zei MP's teambaas Sander Dorsman. "Zijn titeljaar 2021 in de Formule 3 staat nog vers in mijn geheugen - hij maakte indruk en was echt uitstekend. Met de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan in zijn F2-rookieseizoen, ben ik er zeker van dat hij die zal vertalen in een consistente, tempobepalende vorm.''

Voordat hij naar de Formule 2 stapte, bracht Hauger twee jaar door in de FIA ​​F3, waar hij in 2021 de titel op dominante wijze afsloot. In 2019 veroverde hij de Italiaanse Formule 4-titel stormenderhand met 12 overwinningen, 16 podiumplaatsen en vijf polepositions, terwijl hij ook tweede in de Duitse F4-serie, met nog eens zes overwinningen, tien podia en vijf polepositions. In zijn eerste seizoen in eenzitters werd de Noor in 2018 vierde in de Britse F4, met vier overwinningen, tien podiumplaatsen en twee polepositions.