Bent Viscaal wil van hatelijke nul af in Bakoe

Formule 2 -coureur Bent Viscaal wil in Bakoe van de nulscore af. De debutant was de laatste twee hoofdraces erg dichtbij bij een puntenfinisish, maar de Trident-coureur kwam steeds één plaats tekort. ''Het is frustrerend om nog geen punten te hebben'', zegt Viscaal op de officiële F2-website.



Volgens de Nederlander ligt de sleutel tot succes in de kwalificatie. ''Ik ben er zeker van als ik mij daar verbeter dat het mij gaat lukkken. Vooral in Monaco kwalificeerden we niet goed genoeg.'' Viscaal startte toen vanaf P16.



In de races gaat het beter af voor Viscaal. In de vijf van de zes wedstrijden tot nu toe, eindigde de debutant beter dan zijn startpositie. ''De snelheid die we hadden in vergelijking met andere auto's, met een vrije baan, was eigenlijk erg goed. Het voelde hetzelfde als in Bahrein. Maar we hadden wel wat probleempjes dat voorkwam dat we punten scoorden. Het is echt een kwestie van tijd voordat het gaat gebeuren.''



Viscaal krijgt namelijk de auto en banden steeds beter onder de knie. ''Het is nog steeds een nieuwe auto voor mij, maar we komen er wel. We raken gewend aan de banden en we maken vooruitgang elke race.''



Vooraf aan 2021 was het onzeker of Viscaal het seizoen mocht afmaken. Met een nieuw contract voor een heel seizoen, viel er een last van zijn schouder. ''Als ik mijn helm op doe, denk ik niet na over mijn contract. Maar er is naast de baan veel minder stress dan daarvoor. Ik ben erg blij dat de overeenkomst voor een heel seizoen is getekend. Dat is nu achter de rug.''



Op zaterdag zijn er twee sprintraces. De eerste is om 9.25 en de tweede om 15.40. De hoofdrace start zondag om 10.45. Alle wedstrijden zijn te volgen via de F1Tv-app en Ziggo Sport Racing.