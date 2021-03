MP Motorsport voor openingsweekend in zee met Richard Verschoor

Richard Verschoor maakt komend weekend in Bahrein zijn debuut in de Formule 2. De 20-jarige Nederlander heeft getekend bij de Nederlandse renstal MP Motorsport, waar hij teamgenoot zal zijn van Lirim Zendeli. Vooralsnog beslaat de deal alleen het openingsweekend, na Bahrein zullen Verschoor en MP Motorsport weer om de tafel zitten om de rest van het seizoen te bespreken.

Verschoor is in ieder geval in zijn nopjes met zijn aanstaande Formule 2-debuut. "Ik kan niet geloven dat het echt gaat gebeuren. Het zal niet gemakkelijk worden, maar ik zal alles geven voor MP Motorsport. Ik ben erg dankbaar voor deze mooie kans", verklaarde hij via zijn social media-kanalen.

Vorig jaar kwam Verschoor namens MP Motorsport uit in de Formule 3, waarin hij als negende eindigde in het kampioenschap. In 2019 schreef hij de prestigieuze Macau Grand Prix op zijn naam. Eerder maakte de Nederlander een tijdje onderdeel uit van het opleidingsprogramma van Red Bull.

Voor wie komend weekend op Ziggo Sport inschakelt om de Formule 2-races te bekijken: MP Motorsport is van de gebruikelijke oranje livery overgeschakeld op een lichtblauwe kleurstelling. Verschoor is overigens niet de enige Nederlander die aan de start verschijnt in Bahrein. Bent Viscaal komt op Sakhir in actie voor Trident.