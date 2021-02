Tweede seizoen van 'Chasing the Dream' nu te zien op F1 TV

Het tweede seizoen van de serie Chasing the Dream staat nu online op F1 TV en is beschikbaar voor leden met een F1 TV Access- of F1 TV Pro-lidmaatschap. De serie biedt een kijkje achter de schermen bij het voorportaal van de Formule 1, de Formule 2. Het is een mooi opwarmertje richting het derde seizoen van de populaire Netflix-serie Drive to Survive­ over de koningsklasse van de autosport én richting de start van het nieuwe seizoen. Bekijk hieronder de trailer van Chasing the Dream.

𝐎𝐔𝐓 𝐍𝐎𝐖: Chasing The Dream Season 2 🚨



Available to F1 TV Access and Pro subscribers globally >> https://t.co/Q7yAu4IgAt 📺#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/m7GCuZcXN7 — Formula 2 (@FIA_F2) February 1, 2021