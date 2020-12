Titelstrijd komt tot ware apotheose, Tsunoda pakte pole voor hoofdrace

Op de verkorte lay-out van het Bahrein International Circuit wordt het F2-kampioenschap dan uiteindelijk beslist. Hieronder de belangrijkste info in aanloop naar de grote finale.



Het wordt een ware climax in de 'zandbak' van Sakhir. Na vorige week, waar de grootste kanshebbers, Mick Schumacher en Callum Ilott een wisselend weekend beleefden, is er geen peil aan op te trekken wie nu het kampioenschap gaat binnenslepen. Nikita Mazepin was na zijn sterke optreden opgeklommen naar de derde positie in de rangorde. Maar Robert Shwartzman en Yuki Tsunoda zitten de Rus op de hielen. Voor laatstgenoemde is het belangrijk om zo hoog mogelijk te eindigen in de stand. De Japanse Red Bull-protegé aast op het stoeltje bij Alpha Tauri en wil, naast de benodigde superlicentiepunten, een goede indruk achterlaten.



Mazepin, Shwartzman en Tsunoda maken theoretisch ook nog kans op de titel. Mocht Schumacher met een verschil van achttien punten op de rest de laatste wedstrijd aanvangen, dan is kampioenschapstrofee voor de Duitser en is de spintrace alleen nog voor de eer.



Kwalificatie

Yuki Tsunoda heeft voor de vierde keer dit seizoen de poleposition te pakken. De Japanner bleef Nikita Mazepin voor met maar een marge van een tiende. De teamgenoot van Tsunoda, Jehan Daravula, die vorige week nog de hoofdrace won, mag als derde starten.



Mick Schumacher kende een slechte afloop van de sessie. De Duitse coureur kwam in aanraking met Roy Nissany. Beide rijders spinden en de auto van Israëliër schoof over de achterkant heen van de PREMA-coureur. Ze moesten beiden de strijd staken. Met als gevolg: een rode vlag en het einde van de kwalificatie. Tsnuoda hoefde niet meer te vrezen dat zijn tijd werd verbeterd.

Schumacher staat door zijn incident buiten de top tien, op plaats achttien. Dit is pas de tweede keer dat dit gebeurde voor de kersverse Haas-coureur. Voor zijn directe concurrent, Callum Ilott ging het niet veel beter. De Uni-Virtuosi-coureur werd negende, een van zijn mindere kwalificaties van dit jaar.

Door de tegenvallende prestaties van Schumacher en Ilott, houdt Tsunoda nog steeds hoop op de titel. Met zijn snelste tijd kon de Japanner vier punten bijschrijven en iets inlopen op de leiders in de stand.



Andere weetjes en feitjes

Hieronder wat andere leuke feitjes en statistieken, met dank aan de officiële website van de Formule 2.



- Het circuit wordt voor het eerst gebruikt in de Formule 2. Het heeft maar elf bochten en is circa 3.5 kilometer lang. Het is de tweede keer dat een andere lay-out wordt gebruikt in de opstapklasse.

- Na dit weekend wordt er voor de vierde keer een F2-kampioen gekroond. Vorig jaar won de Nederlander Nyck de Vries nog de titel. En in 2018 was Formule 1-rijder George Russell de gevierde man. In 2017 was Ferrari-coureur Charles Leclerc de eerste die de F2-rijderstitel mee naar huis mocht nemen.

- De laatste wedstrijd was de eerste keer dat alle rijders werden geklasseerd sinds 2018, toevallig ook in de golfstaat.

- Dit jaar zijn er zestien verschillende rijders op het podium geklommen. Dat is een nieuw record.

- Louis Delétraz is de enige rijder die dit seizoen alle racestondes heeft gereden.



- Robert Shwartzman heeft het meeste aantal ronden aan de leiding gereden dit seizoen, samen met teamgenoot Schumacher. Beiden rijden voor PREMA Racing.



- Ronde vijf in de sprintrace zal de 2500ste ronde worden van dit seizoen. Dat is niet meer voorgekomen sinds 2017.



- Ralph Boschung wil Jack Aitken vervangen in de Dampos-wagen met nummer negen. De Brit was opgeroepen om George Russell voor dit weekend te vervangen bij Williams. Boschung begon zijn F2-carriere in 2017 en scoorde elf punten.