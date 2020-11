Callum Ilott na tweede plaats: "Het was een goede race voor ons"

De strijd om het kampioenschap in de Formule 2 nadert haar einde, maar beslist is het allerminst. Het gevecht om de titel gaat tussen twee Ferrari-protogés, Mick Schumacher en Callum Ilott. Laatstgenoemde heeft gisteren in de hoofdrace goede zaken gedaan en de achterstand verkleind tot twaalf punten in de stand. De Brit was zeer tevreden over zijn prestaties tijdens de wedstrijd.



Ilott had na de vrijdag zeer goede kaarten in zijn handen. Met een poleposition en zijn Duitse conculega op plaats tien, was er in de hoofdrace veel te winnen. De wedstrijd begon niet zoals gehoopt voor de Uni-Virtuosi-coureur. ''Ik had een goede start en toen bij de eerste bocht remde ik een beetje te laat. Ik had niet meer de juiste lijn en Felipe kruiste onderdoor.''



De 22-jarige Ilott liet het er niet bij zitten en probeerde het tempo van de Braziliaan te volgen. De Brit vroeg daarmee te veel van zijn mediums. ''Felipe reed een geweldige eerste stint en ik probeerde bij te blijven, maar door al mijn pogingen om hem te volgen, rookte ik mij banden op. De wagens op de hardere band begonnen mij in te halen. Ik liet ze maar voorbij. Het was niet verstandig om terug te vechten.''



De geboren coureur uit Cambridge moest overstappen op een alternatieve strategie. En dat ging niet zonder slag of stoot. ''We besloten om eerder naar te binnen te gaan, op dat moment de beste keuze voor mij. Ik had een slechte pitstop. Het linkervoorwiel ging er niet op en daardoor verloor ik wat tijd.''



Na de pitstop zette de Brit goede rondetijden neer en wilde de verloren secondes goedmaken. ''Ik reed de pits uit en de auto voelde geweldig aan. Ik pushte en ik pushte om met een undercut voorbij Felipe te komen.''

Genoeg was het niet. Drugovich kwam na zijn pitstop vlak voor de Ferrari-pupil de baan op en had versere banden. De Braziliaan liep weer uit en het enige wat Illot kon doen was kalm blijven en de wagen op de baan houden. ''Ik bleef waar ik zat. Jehan [Daruvala] was in een gevecht, zo voor mij was het makkelijk om rustiger aan te doen.'' De Indier knokte aan het einde van de race met Mick Schumacher om het laatste podiumplekje.

Ilott kwam uiteindelijk als tweede over de meet, maar hield er toch een positief gevoel aan over. ''Het was een goede race voor het team en een goede race van Felipe'', complimenteert de Brit zijn F2-collega. Door de vierde plaats van titelconcurrent Schumacher kon Ilott weer zes punten afsnoepen van zijn achterstand op de kampioenschapsleider.



Vandaag is nog de sprintrace en het weekend erop zullen de laatste twee wedstrijden plaatsvinden. Dan wordt er op een aangepaste layout van het Bahreinse circuit gereden,

De sprintwedstrijd te volgen op Ziggo Sport om 10.55.