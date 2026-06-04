Het team van Mercedes heeft een sterke start van het seizoen achter de rug. Nu het F1-circus in Monaco arriveert, zijn alle ogen gericht op de Duitse renstal. Ze willen hun dominantie graag een vervolg geven, maar de geschiedenis leert dat Mercedes meestal struikelt in de krappe straten van de stadsstaat.

Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell hebben momenteel de touwtjes in handen in de Formule 1. Russell won de openingsrace in Australië, waarna Antonelli de handschoen oppakte en de vier Grands Prix daarna won. Opvallend genoeg gelden ze dit weekend in Monaco niet als de favoriet, want veel kenners wijzen naar Ferrari. Dat lijkt een goede gok, want Mercedes staat al sinds 2019 droog in Monaco.

De vloek van Monaco

De laatste keer dat Mercedes wist te winnen in Monaco, was in 2019. Dat jaar wist Lewis Hamilton de race op zijn naam te schrijven, en kwam zijn teamgenoot Valtteri Bottas als derde over de streep. In 2020 stond de race door de coronapandemie niet op de kalender, maar daarna leek er een soort vloek te rusten op Mercedes zodra ze arriveerden in Monaco.

In 2021 ging Max Verstappen er met de zege vandoor, en stond Mercedes vooral in de spotlights door een bizar probleem bij de pitstop van Bottas. Zijn voorband kwam er met geen mogelijkheid vanaf, waarna het Mercedes pas na 43 uur lukte om de band van de wagen te krijgen.

De woede van Russell

Ook in de jaren daarna kreeg Mercedes het niet voor elkaar om überhaupt in de buurt te komen van het podium. Elk jaar liepen ze tegen nieuwe problemen aan, hadden ze pech met het weer of maakten ze simpelweg onhandige foutjes. Vorig jaar wisten ze zelfs geen WK-punt te scoren, nadat Antonelli was gecrasht in de kwalificatie en de zwaar gefrustreerde Russell na problemen op zaterdag een kansloze race reed en een zware straf kreeg na het opzettelijk afsnijden van een bocht.

Russell was er vorig jaar zelfs zo klaar mee, dat hij zijn vraagtekens zette bij het feit dat er nog steeds wordt geracet in Monaco. De frustratie is te begrijpen vanuit zijn oogpunt, want Mercedes staat al jaren droog in de straten van zijn woonplaats.

Einde aan de droogte?

Dit decennium heeft Mercedes immers nog geen zege of pole position gepakt in Monaco, maar dat is niet het enige. Ze hebben in de afgelopen zes jaar geen enkele keer een auto op de eerste startrij gehad in Monaco, terwijl ze ook geen enkele podiumplaats wisten te pakken en ze zelfs geen rondje aan de leiding hebben gereden. Dit weekend moeten ze de vloek zien te breken, en dat kan lastiger worden dan veel mensen denken.