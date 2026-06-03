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Aston Martin presenteert bijzondere livery voor Monaco

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Aston Martin presenteert bijzondere livery voor Monaco

Het team van Aston Martin rijdt aankomend weekend in Monaco met een aangepaste livery. De renstal neemt voor één weekend afscheid van het iconische British Racing Green, en voegt een soort zandkleur toe aan de auto. De speciale kleurstelling komt voort uit een samenwerking met een sponsor.

In navolging van het team van McLaren heeft het team van Aston Martin een speciale kleurstelling gepresenteerd voor de race in Monaco. Waar het bij McLaren om een jubileum gaat, gaat het bij Aston Martin om een samenwerking met een belangrijke sponsor. Het gaat om een deal met Maaden, en maakt volgens Aston Martin deel uit van de campagne From Rock to Racetrack.

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Wat is er anders?

De auto's van Fernando Alonso en Lance Stroll zijn aankomend weekend in Monaco voorzien van een soort zandkleur. Deze aanpassingen zijn te zien aan de voorzijde van de auto, de neus, de sidepods en een gedeelte rondom de cockpit zijn niet langer groen. Opvallend genoeg is dat wel het geval aan de zijkant van de auto, wat een gevolg is van de strenge regels omtrent het aanpassen van de livery.

Wat is het verhaal achter de livery?

Aston Martin is zeer trots op deze speciale livery, en ze stellen dat de ontwerpers veel tijd hebben gestoken in deze speciale kleurstelling. De Britse renstal rept in het persbericht zelfs over honderden uren die zijn gestoken in het verfijnen van het design. De kleuren doen denken aan de woestijn, wat dan weer een verwijzing is naar de oorsprong van sponsor Maaden, wat afkomstig is uit Saoedi-Arabië.

Bij Aston Martin zijn de verwachtingen van de livery zeer hoog. Ze stellen namelijk dat de auto op deze manier visueel gezien van kleur veranderd als fans hem langs zien rijden in de straten van Monaco. Of dat echt het geval zal zijn, moet nog blijken, maar Aston Martin steelt in ieder geval wel de show met deze kleuren.

Grijze muis op de baan

Op de baan steelt Aston Martin vooralsnog niet de show. De Britse renstal is bezig met een opvallend slecht seizoen, en ze zijn amper in staat om races uit te rijden. De krachtbron van motorpartner Honda veroorzaakte zware trillingen, waardoor de auto niet in staat was om te finishen en de coureurs kampten met fysieke klachten. Alonso en Stroll zijn nog niet in de buurt van de punten gekomen, en ze zijn zelfs regelmatig langzamer dan de auto's van nieuwkomer Cadillac.

Joeppp

Posts: 8.626

Dat ding staat zo vaak stil dat hij nu al begint te roesten.

  • 3
  • 3 jun 2026 - 11:11
Foto's Aston Martin AMR26
F1 Nieuws Aston Martin GP Monaco 2026

Reacties (12)

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  • Joeppp

    Posts: 8.626

    Dat ding staat zo vaak stil dat hij nu al begint te roesten.

    • + 3
    • 3 jun 2026 - 11:11
  • The Wolf

    Posts: 952

    Dit verdient geen schoonheidsprijs

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 11:12
    • HarryLam

      Posts: 5.488

      Leuk gedaan.

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 14:00
    • Larry Perkins

      Posts: 65.441

      Prima visuele weergave van het huidige Aston Martin, het kleurenschema is net zo onsamenhangend als het hele zooitje en troep van Lawrence Stroll...

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 14:41
  • TylaHunter

    Posts: 10.715

    Kijk dit is nog eens een throwback livery.

    Aston Martin begrijpt dat het vanuit Force India komt!

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 11:26
  • dutchiceman

    Posts: 5.620

    Net zo lelijk als de rest van dit team.

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 11:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.364

    ."...en voegt een soort zandkleur toe aan de auto. De speciale kleurstelling komt voort uit een samenwerking met een sponsor."

    Wie die sponsor is wil men niet zeggen bij Aston Martin.
    Ik vermoed dat het de Gamma is.....en dat ze daarmee de zakjes speelzand voor in de welbekende blauwe schelp willen promoten.
    Eigenlijk 'n goeie zet van Gamma, waarmee ze in Monaco ook voet aan de grond willen hebben natuurlijk...

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 11:37
  • gridiron

    Posts: 3.479

    zand = woestijn = Aramco

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 12:11
  • pixel

    Posts: 788

    Ze kunnen momenteel beter met een asfaltgrijze auto rondrijden.

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 12:50
  • BoerTeun

    Posts: 1.559

    Dit is precies de update die Aston Martin nodig had, het loopt allemaal zo perfect dat je alleen hier je tijd nog aan kunt besteden.

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 13:12
  • schwantz34

    Posts: 42.081

    Die livery hebben ze rechtstreeks uit een zakkie winegums getrokken...

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 13:15
  • da_bartman

    Posts: 6.631

    "De renstal neemt voor één weekend afscheid van het iconische British Racing Green". nou B.O.B. die kleur van de AM's is idd groen, maar het is beslist geen British Racing Green en zeker ook niet iconisch. Vond het altijd al een gemiste kans van AM.

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 13:26

MC Grand Prix van Monaco

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Bahrein
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China
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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