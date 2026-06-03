Het team van Aston Martin rijdt aankomend weekend in Monaco met een aangepaste livery. De renstal neemt voor één weekend afscheid van het iconische British Racing Green, en voegt een soort zandkleur toe aan de auto. De speciale kleurstelling komt voort uit een samenwerking met een sponsor.

In navolging van het team van McLaren heeft het team van Aston Martin een speciale kleurstelling gepresenteerd voor de race in Monaco. Waar het bij McLaren om een jubileum gaat, gaat het bij Aston Martin om een samenwerking met een belangrijke sponsor. Het gaat om een deal met Maaden, en maakt volgens Aston Martin deel uit van de campagne From Rock to Racetrack.

Wat is er anders?

De auto's van Fernando Alonso en Lance Stroll zijn aankomend weekend in Monaco voorzien van een soort zandkleur. Deze aanpassingen zijn te zien aan de voorzijde van de auto, de neus, de sidepods en een gedeelte rondom de cockpit zijn niet langer groen. Opvallend genoeg is dat wel het geval aan de zijkant van de auto, wat een gevolg is van de strenge regels omtrent het aanpassen van de livery.

Wat is het verhaal achter de livery?

Aston Martin is zeer trots op deze speciale livery, en ze stellen dat de ontwerpers veel tijd hebben gestoken in deze speciale kleurstelling. De Britse renstal rept in het persbericht zelfs over honderden uren die zijn gestoken in het verfijnen van het design. De kleuren doen denken aan de woestijn, wat dan weer een verwijzing is naar de oorsprong van sponsor Maaden, wat afkomstig is uit Saoedi-Arabië.

Bij Aston Martin zijn de verwachtingen van de livery zeer hoog. Ze stellen namelijk dat de auto op deze manier visueel gezien van kleur veranderd als fans hem langs zien rijden in de straten van Monaco. Of dat echt het geval zal zijn, moet nog blijken, maar Aston Martin steelt in ieder geval wel de show met deze kleuren.

Grijze muis op de baan

Op de baan steelt Aston Martin vooralsnog niet de show. De Britse renstal is bezig met een opvallend slecht seizoen, en ze zijn amper in staat om races uit te rijden. De krachtbron van motorpartner Honda veroorzaakte zware trillingen, waardoor de auto niet in staat was om te finishen en de coureurs kampten met fysieke klachten. Alonso en Stroll zijn nog niet in de buurt van de punten gekomen, en ze zijn zelfs regelmatig langzamer dan de auto's van nieuwkomer Cadillac.